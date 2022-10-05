ЗСУ почали звільняти Луганщину: в населених пунктах піднімають прапори України

На Луганщині в декількох населених пунктах вже піднімають український прапор - Гайдай / Колаж Посольство США в Україні, Суспільне

Сили оборони України розпочали військову операцію зі звільнення Луганської області від окупації Росії. ЗСУ встановили контроль над деякими населеними пунктами, там вже піднімають український прапор. Наступ триває. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що вже офіційно можна повідомити про початок звільнення окупованої Луганської області.

За його словами, деякі населені пункти вже вдалося деокупувати. Рух українських військ триває.

"Зараз вже офіційно - деокупація Луганської області почалася. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії. Там вже Збройні сили України піднімають український прапор. Рухаємося далі", - підкреслив Сергій Гайдай.

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за декілька днів змогла добитися серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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