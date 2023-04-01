Україна за гроші ЄС і США отримає 100 нових БТР Rosomak - польський прем'єр

Як пише польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, українська армія купить у польської 100 бронетранспортерів Rosomak.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Морвавецький / колаж фото "Вікіпедія" та УНІАН

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що ЗСУ замовили покупку ста БТР Rosomak (Россомаха) місцевого виробництва ‒ але угода буде закрита за гроші США і Євросоюзу. Про це він написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Українська армія купить у нас 100 бронетранспортерів Rosomak, вироблених на заводі в Семяновіцях-Шльонських. Rosomak – це найсучасніші бронетранспортери", - сказав Моравецький.

Довідка. Rosomak (Росомаха) - польський чотиривісний бронетранспортер, розроблений підприємством Rosomak SA. Машина є ліцензійною копією БТР моделі Patria 8×8. Як кажуть експерт, Rosomak - перша сучасна конструкція бойової машини, технологія якої була передана польській промисловості.

відео дня

Передача Україні винищувачів МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже сьогодні готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння в минулому році. Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується протягом декількох днів або тижнів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 в Польщі і Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

Вас можуть зацікавити такі новини: