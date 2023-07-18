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Україна розгромила РФ в ЄСПЛ: суд прийняв рішення у справі за позовом Москви

Олексій Тесля
18 липня 2023, 13:42 оновлено 18 липня, 13:50
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Росія проігнорувала ряд запитів від суду і не брала участі в процесі з тих пір, як припинила членство в Раді Європи.
ЄСПЛ
ЄСПЛ прийняв рішення на користь України / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Інтерфакс

Рішенням Європейського суду щодо прав людини у повному обсязі відхилено всі претензії держави-агресора Російської Федерації до України за скаргою, яку вона подала у 2021 році.

Дослівно: "ЄСПЛ одноголосно вирішив відхилити заявку", йдеться в повідомленні на сайті Міністерства юстиції України.

Європейський суд з прав людини оголосив рішення у справі "Росія проти України", що виникло на підставі заяви, поданої проти України російським урядом 22 липня 2021 року за 10 групами звинувачень.

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Підкреслюється, що Росія проігнорувала ряд запитів від суду і не брала участі в процесі з тих пір, як припинила членство в Раді Європи.

При цьому Росія в квітні 2022 року надала для підтримки своєї заявки понад 2000 пакетів документів, але після цього припинила спілкуватися зі Страсбургом і, зокрема, в травні проігнорувала прохання суду надати переклад документів, а також не відповіла на лист, направлений в листопаді, з питанням про те, чи зацікавлена Росія ще в продовженні розгляду своєї заявки.

Враховуючи постійну відсутність відповідей, суд вирішив, що "влада Росії більше не зацікавлена продовжувати розгляд заявки". Суд окремо підкреслив, що скарга РФ на Україну за всіма ознаками була необґрунтованою.

Подробиці рішення ЄСПЛ

Суд "не знайшов підстав, пов'язаних з дотриманням прав людини, як визначено Конвенцією та її протоколами, які б вимагали в будь-якому випадку продовжувати розгляд справи", відзначили в ЄСПЛ, додавши, що російська скарга в значній мірі дублює 8,5 тисяч поданих раніше, індивідуальних скарг. Значна частина цих скарг, за даними журналістських розслідувань, була "процесуальним спамом", який генерували адвокати, пов'язані з окупаційною владою.

Рішення є остаточним, йдеться в повідомленні.

Раньше Україна і союзники в ЄС підписали документ про покарання Росії. Україна спільно з Латвією, Литвою, Естонією, Польщею, Румунією та Словенією підписали угоду про створення спеціального центру, завданням якого стане збір доказів та розслідування злочинів агресора Росії проти української держави.

Заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд припустила, що трибунал над Росією може запрацювати вже влітку. Як заявила чиновник, країни Великої сімки працюють над цим питанням і вивчають механізми запуску ініціативи.

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