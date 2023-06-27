"РФ заслуговує на поразку і трибунал": Зеленський відреагував на теракт у Краматорську

Внаслідок ракетного удару по Краматорську понад 40 людей отримали поранення. Усім надається допомога.

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Зеленський відреагував на теракт у Краматорську / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, t.me/ermaka2022

Після ракетного удару по Краматорську, у результаті якого загинуло троє людей, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія заслуговує лише на поразку й трибунал. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів", - сказав Зеленський.

За словами президента, кожен такий прояв терору доводить Україні, і світу, що Росія заслуговує лише "поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів".

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Обстріл Краматорська 27 червня

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей у Краматорську. Пошкоджені будівлі готелю, закладу харчування та декілька приватних будинків.

Станом на 23:00 відомо, що внаслідок ракетного удару по Краматорську загинуло щонайменше четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається кваліфікована медична допомога, інформує Офіс генпрокурора.

Розбір завалів триває. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

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