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Кримський міст приречений: російський геоеколог дав пораду артилеристам України

13 травня 2022, 12:04

Навіть якщо вдарити по Кримському мосту трьома ракетами, частина впаде, а частина - залишиться. Міст потрібно буде демонтувати, але відновити його РФ не зможе.

Кримський міст
Кримський міст не впаде на дно після ракетного удару / Колаж УНІАН, twitter.com/Krymsky_bridge

У Мережі з'явився сайт, на якому йде зворотний відлік до падіння Кримського мосту, що з'єднує територію країни-аресора Росії та анексований Крим. Спочатку на сайті Crimeanbridgedown повідомлялося, що Кримський міст впаде 9 травня, але цього сталося. Тепер з'явилася нова дата - 13 травня.

Незалежний російський експерт, геоеколог Юрій Медовар вважає, що Кримський міст завалиться в будь-якому випадку - чи то від українських ракет, чи то сам по собі, оскільки поруч з ним розташований грязьовий вулкан, який вивергається приблизно раз на 10 років, пише Obozrevatel.

"Незрозуміло, як він (Кримський міст, - ред.) досі тримається. Там дуже складна геологія. Основа палі знаходиться в глині, а глина не тримає так, як граніт. Обдурити природу ще нікому не вдавалося. Це я кажу як геолог. У протоці дуже складна геологічна будова дна, і в сейсмонебезпечних районах подібні споруди можна будувати лише на скельній основі. Ми ж замість скельної основи маємо майкопські обводнені напівтверді глини", - пояснив Медовар.

Чи можна обрушити Кримський міст ракетним ударом

Експерт вважає, що в України дійсно є можливості зруйнувати міст ракетним ударом, але зробити це акуратно і красиво не вийде.

"Ні, красиво покласти не вийде. Це нереально, довжина моста 18 км, щось може впасти, а щось залишиться. Найімовірніше, на дно він не ляже. Його потрібно буде потім демонтувати", - сказав геоеколог.

За словами Медовара, весь Кримський міст не впаде повністю, навіть якщо вдарити двома-трьома ракетами.

"Він не впаде, навіть якщо в нього три ракети потраплять. У будь-якому випадку його доведеться демонтувати, а не лише звільняти фарватер. Або ви хочете, щоби він залишався, як Колізей?", - зазначив фахівець, додавши, що демонтаж мосту буде дуже складним і дорогим.

Окупанти не зможуть відновити Кримський міст, якщо по ньому вдарять ракетами.

"Це дуже складно, необхідні серйозні інженерні розрахунки. Під час будівництва мосту допомагали іноземні фахівці, але зараз, думаю, вони нічого робити не будуть. А у нас своїх інженерів майже не залишилося, повірте. Тому питання важко вирішується", - резюмував геоеколог.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів -автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Чи може Україна зруйнувати Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, по якому РФ перекидає зброю та підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Волонтер ЗСУ, блогер і офіцер Юрій Касьянов розповів, що в України є можливість завдати удару не лише по Кримському мосту, але і по Кремлю. За словами військового, українські війська не йдуть на такі дії, щоби російська пропаганда не використовувала їх у своїх цілях. Залишається важливим, щоби всі розуміли, що Росія першою напала на Україну.

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробив заяву про те, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді та військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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