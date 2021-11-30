Україна не здається в боротьбі з ПП-2: у Путіна заявили про "загрозу" Києва трубі Газпрому

Росія воліла б запустити Північний потік-2 без загроз - Пєсков / Reuters

Москва бачить загрозу в участі України в сертифікації російського енергетичного проекту Північний потік-2. Причому в Кремлі вірять, що Європа зацікавлена в запуску магістралі Газпрому. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, коментуючи участь компаній України –Нафтогазу і Оператора газотранспортної системи (ОГТСУ) – в сертифікації трубопроводу ПП-2, він сказав про те, що Росія, мовляв, воліла б, щоб жодних "загроз" на шляху отримання трубопроводом дозволу на роботу не було.

У Кремлі вірять, що Європа зацікавлена у запуску магістралі Північний потік-2.

читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну"Ми, звичайно, воліли б, щоб жодних загроз для завершення проекту сертифікації Північного потоку-2 не було, щоб жодны загрози не стояли, тому що сертифікація і запуск цього проекту - в інтересах всіх європейських споживачів", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Участь України в сертифікації ПП-2

Німецький регулятор допустив компанію-оператора ГТС і Нафтогаз України до участі в процедурі сертифікації Північного потоку-2. Київ має намір представити свою аргументацію, згідно з якою трубопровід Газпрому не повинен запрацювати, оскільки його діяльність не відповідає європейському законодавству.

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Йдеться про те, що ПП-2 не відповідає вимогам Третьої газової директиви ЄС, згідно з якою одна і та ж компанія не може займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу. Компанія Nord Stream AG є дочірньою структурою газового монополіста Газпрому, що є перешкодою для сертифікації нової магістралі.читайте такожУ США переполох через удар по Північному потоку-2: Сенат провалив оборонний бюджет

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив Reuters, що в України немає права на вето в процесі сертифікації проекту Газпрому. Однак Київ оскаржуватиме в судовому порядку цю процедуру у разі порушення закону.

"Ми сподіваємося, що цього не відбудеться (порушення законодавства, - ред.), але якщо це трапиться, і вони сертифікують проект (Північний потік-2, - ред.) всупереч духу закону, тоді, звичайно, ми звернемося до суду", - підкреслив Вітренко.

Призупинення сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини, яке є німецьким регулятором, ухвалило рішення щодо припинення сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2.

У Берліні сказали, що структура власності проекту Газпрому не відповідає вимогам німецького законодавства.

Наразі регулятор наполягає на тому, щоб компанія-оператор проекту Nord Stream AG зареєструвала у ФРН дочірню компанію, яка повинна стати власником німецької ділянки газопроводу Північний потік-2.

Якщо вимога не буде виконана, сертифікацію трубопроводу ПП-2 не відновлять.

У Нафтогазі піддали критиці Росії і заявили, що Газпром перейшов до "юридичних трюків". На думку глави компанії Юрія Вітренка, росіяни збираються створити у Німеччині дочірню компанію і зробити її оператором тільки ділянки труби Північного потоку-2. Це суперечить всім нормам. Він закликав США впровадити санкції проти нової юридичної особи Газпрому.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія має намір виконати всі вимоги Німеччини для якнайшвидшого запуску трубопроводу Північний потік-2.

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