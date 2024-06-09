Україна налякала Путіна, але Захід розбудити не вдалося - The Telegraph

На Заході побоюються помсти глави Кремля Володимира Путіна за зняття табу на удари ЗСУ по військових об'єктах на території агресора Росії іноземною зброєю.

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Тиск ЗСУ на РФ налякав Путіна - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 71-а ОЄБр

Україна посилила ракетний тиск на російських окупантів, що налякало очільника РФ Володимира Путіна, який тепер погрожує Заходу "помстою". Проте ситуація так і не розбудила Захід. Гуманітарна криза в Газі призвела до відволікання уваги від російсько-української війни.

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що на Заході, після дозволу Україні завдавати ударів іноземною зброєю по російських окупантах, панує тиша.

"Жахлива фігура Володимира Путіна кине довгу тінь на саміт на морському курорті Фазано. ... Він погрожує помститися країнам НАТО тепер, коли президент Байден пішов за прикладом Британії, надавши Україні дозвіл на використання наданих США ракет HIMARS проти цілей у Росії", - зазначено в статті. відео дня

На думку журналістів, війна РФ проти України на тлі ситуації в Газі "зникла з наших перших сторінок".

"Найстрашніший злочин у Європі з 1945 року був затьмарений гуманітарною кризою в Газі. Не Путін, а Нетаньяху тепер грає роль ворога номер один. У західних столицях чи студентських містечках масових протестів проти Росії немає. Зате панує моторошна тиша", - підкреслюється в матеріалі.

Захід дозволив Україні бити своєю зброєю по прикордонню - головні новини:

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні застосовувати свої озброєння по території Росії. Зброю можна задіяти лише в прикордонні.

Німеччина офіційно дозволила Україні атакувати цілі в РФ німецькою зброєю, написало видання Spiegel. У німецькому уряді вважають, що потрібно допомогти українцям захиститися від російської військової агресії.

Удари по Росії Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

5 червня Володимир Путін пригрозив ударом країнам, які постачають зброю Україні. Він додав, що РФ може посилити озброєннями супротивників західного світу.

"Російська Федерація може поставити свою далекобійну зброю в регіонах світу, звідки будуть удари по чутливих об'єктах країн, які постачають зброю Україні", - додав Путін.

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