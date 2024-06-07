"Путін не зможе розтоптати Україну": США сказали,чому дали дозвіл на удари по РФ

У США пояснили, які перспективи для України відкриває дозвіл на використання західної зброї для атак по території країни-агресора Росії.

https://glavred.net/world/putin-ne-smozhet-rastoptat-ukrainu-ssha-skazali-pochemu-dali-razreshenie-na-udary-po-rf-10571321.html Посилання скопійоване

Очільник Пентагону розповів про наслідки дозволу США для України бити по територіях РФ / Колаж: Главред, фото: U.S. Secretary of Defense, flickr

За декілька днів після оголошення президентом США Джо Байденом дозволу на обмежені удари американським озброєнням по цілях на російській території, Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що це рішення американського лідера не лише покращує становище України зараз, а й буде "дуже, дуже корисним для українців у майбутньому".



Як зазначив очільник Пентагону в інтерв’ю CNN, українські військові зможуть не лише відповідати на вогонь противника, а й знищувати стратегічно важливі для РФ установки, що зменшить можливості агресора цілити зокрема і по мирних містах України.

"Ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, стріляти у відповідь по російських військах, які стріляють по них, і мати можливість знищувати їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях", – пояснив Остін.

Він також висловив впевненість, що плани Путіна не закінчуються тільки на Україні. Тому перед США та усім світом стоїть головна задача - не допустити прориву інших кордонів та допомогти українцям здобути перемогу, що стане найважливішим досягненням для усіх.

відео дня

"І Україна важлива... не лише для України, не лише для Європи – вона важлива для нас і вона важлива для всього світу. Отже, ми повинні переконатися, що Путін не зможе розтоптати Україну, тому що, як сказав президент, є велика ймовірність, майже стовідсоткова, що Путін не зупиниться на досягнутому. Він продовжить рухатися вперед в інших актах агресії", – додав очільник Пентагону.

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Дозвіл на використання західної зброї для ударів по Росії - що відомо

Раніше Джо Байден повідомив, що далекобійна американська зброя не може застосовуватись Україною для удару по урядових цілях в Москві або Кремлю.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив надання ЗСУ дозволу завдавати ударів по території Росії французьким озброєнням. При цьому іноземний лідер не уточнив дальності цих атак.

Нагадаємо, що Німеччина напередодні дозволила Україні використовувати зброю для захисту від ударів з території РФ. Це підтвердив канцлер Олаф Шольц.

Інші новини про заяви США в контексті України:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред