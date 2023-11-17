Україна могла б перемогти РФ вже цього року, але за однієї умови - генерал США

Армії України для перемоги над агресором Росією потрібні не тільки обіцяні партії зброї, вважає американський генерал у відставці Уеслі Кларк.

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Україна повинна виграти у Росії технологічну гонку - Кларк / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр, Міноборони РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена не забезпечила постачання Україні потрібних озброєнь, які допомогли б Києву здобути перемогу над агресором Росія у році, що минає. Перемога ЗСУ залежить не тільки від отримання обіцяних постачань, а й від появи на полі бою високотехнологічної зброї. Про це заявив колишній командувач силами НАТО в Європі, американський генерал у відставці Уеслі Кларк.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що Україні не вдалося добитися значного просування через відсутність політичної волі на Заході, логістичної підтримки і технологічного прориву. Ситуація на війні динамічна і може змінитися як на користь однієї, так і іншої сторін.

"Здійснивши політику "не дати Україні програти і не дати Росії виграти", американська адміністрація не забезпечила Україні потрібної зброї, що могло б призвести до перемоги ще в цьому році. У майбутньому перемога України у війні проти Росії залежить не тільки від постачання вже обіцяної зброї, а й від появи нової високотехнологічної зброї на полі бою, яку можуть надавати союзники або яку Україна зможе виробляти самостійно", - вважає Кларк. відео дня

На думку генерала, Україні потрібні технології, які будуть ефективно працювати проти живої сили противника, ракет, транспортних засобів і безпілотників. Також потрібні технології для того, щоб ховати свої війська від розвідки противника і знищувати ворожі розвідувальні можливості.

Також він акцентував увагу на тому, що Україні слід налагодити виробництво зброї з лазерними променями і мікрохвилями для очищення свого повітряного простору від російських розвідувальних дронів. Києву слід використовувати власні наукові дослідження і високі технології.

"Піхота, танки, переправи – все це добре, але ми просуваємося в бік спрямованої енергії швидше, ніж ви можете собі уявити. Ви берете участь в технологічних перегонах із Росією, і якщо ви їх не виграєте, ми не зможемо надати вам достатньо амуніції і танків, щоб не дати Росії здобути перемогу", - підкреслив Уеслі Кларк.

Коли закінчиться війна в Україні

Політолог Віталій Кулик вважає, що війна в Україні буде довгою. На його думку, Київ і Москва можуть піти на перемовини, але тільки у рамках певних питань. Інтенсивність ведення бойових дій може знизитися.

Майор ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в інтерв'ю Главреду зробив прогноз, згідно з яким війна затягнеться на весь 2024 рік. Україна повинна здобути перемогу і може зайти до Росії.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що 2025-й рік може стати переломним у війні. Якщо конфлікт затягнеться, Москва не зможе проводити великі військові операції.

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