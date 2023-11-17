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Армія України закріплюється на лівобережжі Херсонщини: у ЗСУ зробили заяву

Андрій Ганчук
17 листопада 2023, 17:49
Сили оборони України ведуть потужну бойову роботу на Лівому березі Дніпра в Херсонській області, щоб підтримати успішні дії, сказала Наталія Гуменюк.
ЗСУ, Лівобережжя Херсонщини
ЗСУ закріплюються на Лівому березі Дніпра, але ситуація складна через погодні умови - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: В. Зеленський, DeepState

Сили оборони України закріпилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Йде потужна бойова робота, спрямована на підтримку успіху. На ситуацію серйозно впливають погодні умови. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ЗСУ закріпилися на лівобережжі Херсонщини. Проводиться потужна бойова робота, яка ускладнюється поганою погодою.

"Там працюють різні сили оборони, різні структурні складові, не тільки морська піхота. Там працюють різні підрозділи за своїм призначенням. І робота дуже потужна не тільки з особистою присутністю, а й аеророзвідка, артилерія дуже багато роблять для тих, хто закріплюється на лівому березі, щоб вони мали більш-менш забезпечений спокій", - зазначила Гуменюк.

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Спікерка ОК Південь акцентувала увагу на тому, що потрібно розуміти – ворог відстежує на інформаційному полі всі відомості щодо обстановки на лівому березі Дніпра.

"Тому що в гібридній війні передача інформації дуже важлива. Те, що передувало нашому цьому повідомленню, - це знищення ворогом на окупованій території вишок мобільного зв'язку. Це знищення можливості у людей на окупованих територіях отримувати правдиву інформацію", - пояснила Гуменюк.

Також вона додала, що бої ускладнюються погодними умовами.

"І у ворога (на даний час) немає можливості так само потужно використовувати тактичну авіацію, як вони робили до цього етапу (пам'ятаєте бомбардування по 70-80 КАБ на добу). Тому (тепер) цей період і використовується, щоб максимально надійно закріпити наші успіхи", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини на декількох плацдармах, повідомили у Командуванні морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада. Українські війська провели серію успішних операцій, які призвели до результатів.

Пізніше президент Володимир Зеленський опублікував фото воїнів Сил оборони України з лівобережжя Херсонщини. Глава держави подякував їм за зусилля і просування вперед.

ЗСУ вибивають росіян з лівого берега Дніпра, написали журналісти CNN. Згідно з їхніми даними, українські війська утримують новий плацдарм на лівобережжі Херсонщини вже протягом місяця.

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ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України Наталія Гуменюк
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