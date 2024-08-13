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Чи можливі переговори з РФ до кінця року: Мусієнко дав прогноз

Анна Ярославська
13 серпня 2024, 11:21
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Зараз немає передумов для прямих переговорів між Києвом та Москвою, вважає Олександр Мусієнко.
Олександр Мусієнко, переговори
Олександр Мусієнко оцінив можливість переговорів із РФ до кінця 2024 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Мусієнко, ОП

До кінця 2024 року прямих переговорів між Росією та Україною не буде. Про це заявив військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, наразі немає передумов для прямих переговорів між Києвом і Москвою.

"Вони можуть бути лише у форматах міжнародних конференцій, як, наприклад, саміт миру, куди можуть запросити Росію", - сказав Мусієнко під час чату на Главреді.

Експерт не виключає, що російський представник може бути на цьому саміті, якщо він відбудеться до кінця цього року.

"Або в інших форматах, які можуть передбачати міжнародні обговорення, саміти, конференції тощо, тобто за участю посередників і дуже поступово. Але я б не виключав певні контакти і обмін позиціями через посередників, це може бути до кінця цього року", - вважає Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії та Путіна:

Переговори Росії та України - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має чинити тиск на країну-агресора Росію, щоб посадити її за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

В Офісі президента пояснили, що Україна готова до перемовин із Росією, однак у цьому процесі всі залучені сторони мають дотримуватися міжнародного права та поваги до територіальної цілісності країни, щодо якої ведеться агресія.

Політолог Олександр Морозов заявив, що умов для переговорів між Україною та Росією зараз немає. Обговорення перспектив таких переговорів, яке триває вже кілька місяців, зайшло в глухий кут.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, крім російських. При цьому безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.

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