Чи можливі переговори з РФ до кінця року: Мусієнко дав прогноз

Зараз немає передумов для прямих переговорів між Києвом та Москвою, вважає Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко оцінив можливість переговорів із РФ до кінця 2024 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Мусієнко, ОП

До кінця 2024 року прямих переговорів між Росією та Україною не буде. Про це заявив військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, наразі немає передумов для прямих переговорів між Києвом і Москвою.

"Вони можуть бути лише у форматах міжнародних конференцій, як, наприклад, саміт миру, куди можуть запросити Росію", - сказав Мусієнко під час чату на Главреді.

Експерт не виключає, що російський представник може бути на цьому саміті, якщо він відбудеться до кінця цього року.

"Або в інших форматах, які можуть передбачати міжнародні обговорення, саміти, конференції тощо, тобто за участю посередників і дуже поступово. Але я б не виключав певні контакти і обмін позиціями через посередників, це може бути до кінця цього року", - вважає Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії та Путіна:

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