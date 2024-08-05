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Умов для перемовин немає, можуть бути зміни лише у березні-травні 2025 року – Морозов

Альона Вороніна
5 серпня 2024, 13:26
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До кінця року переговорів не буде. Якісь кроки в цьому напрямку можуть з’явитися лише тоді, коли буде нова адміністрація США.
Александр Морозов, Владимир Зеленський, Владимир Путин
Умов для перемовин зараз нема, вважає Олександр Морозов/ колаж: Главред, фото: Facebook Морозов, Офіс президента України, скрін

Умов для перемовин між Україною і країною-агресоркою Росією зараз немає. Обговорення перспектив таких перемовин, яке триває вже кілька місяців, зайшло у глухий кут. Таку думку висловив політолог Олександр Морозов (Прага) в інтерв'ю Главреду.

"На мій погляд, навпаки, зараз ми бачимо ситуацію, коли обговорення перспектив якихось, навіть попередніх перемовин, яке триває вже три-чотири місяці, зайшло в глухий кут. Спроби промацати ґрунт показали, що їхнє проведення неможливе. Усі сторони, які могли б виступити як посередники, заявили, що умов для перемовин немає. Про це свідчать результати місії Орбана і заява МЗС Китаю за підсумками візиту Кулеби", – сказав Морозов.

Він зазначив, що зараз усі найімовірніше будуть і далі активно говорити про те, що вони прихильники перемовин про мир. Але, за словами політолога, зараз очевидно, що можливості для їх проведення немає.

"Тому до кінця року перемовин не буде. Можливо, коли буде нова адміністрація США, з'являться якісь кроки в цьому напрямку. Однак це ми побачимо не раніше березня-травня 2025 року. Путін зараз виступає з позицією, яка не передбачає перемовин", – додав він.

Дивіться відео, в якому Олександр Морозов розповів, чому наразі неможливі перемовини України і РФ:

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Чи можуть бути переговори між Україною і РФ – останні новини

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни. У Зеленського іще раз підкреслили, що Київ не піде на територіальні поступки Росії.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський раптово заговорив про референдум. Президент вважає, що рішення про можливу передачу Росії українських територій має ухвалювати український народ.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний спрогнозував, що рішення щодо переговорів із Росією ухвалюватимуть ближче до зими. На Україну чекає ще одне коло дипломатичних зусиль Заходу посадити обидві сторони за стіл переговорів.

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війна в Україні вторгнення Росії Олександр Морозов мирні переговори з Росією
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