Паспорт з печаткою, де три букви і корабель: громадянина РФ не пустили з України до Румунії

Турист Заботін запевняє, що "печатку з кораблем" поставили йому в паспорт РФ саме прикордонники / Колаж УНІАН, facebook.com/izabotin

До Румунії не пропустили громадянина Росії, який проживає в Україні. На контрольно-пропускному пункті Порубне йому відмовили в перетині українсько-румунського кордону і поставили печатку, в якому була вказана відома фраза про "військовий корабель", пов'язана зі знищенням українськими військами флагмана Чорноморського флоту РФ Москва. Сам чоловік каже, що не знає, як йому надалі діяти.

Турист Ігор Заботін, який проживає в Києві, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що не зміг перетнути кордон з Румунією. За його словами, печатку з "адресою корабля" йому поставили українські прикордонники на КПП Порубне.

"Повернули мене назад, до Румунії не пустили. Прикордонники печатку поставили. Їду знову до Києва, навіть не знаю радіти чи сумувати. Обидва результати мені не подобалися. І залишатися далі важко, і їхати не хотілося", - стверджує він.

У міжнародному волонтерському співтоваристві InformNapalm назвали ситуацію неоднозначною. Там зазначили, що росіянин, судячи із записів з його сторінки в соціальних мережах, не засуджував нападу Росії на Україну.

"Неоднозначна ситуація, тому що з одного боку людина має російський паспорт, а з іншого — жив у Києві. Однак, на сторінці чоловіка з 24 лютого немає засудження російської агресії. Тільки повідомлення, як він сидить в бомбосховищі, п'є каву або описує куди прилетіло неподалік від нього. Жодних емоцій, засудження війни. Тому може прикордонники щось відчули або знають, раз так маркували цього росіянина", - підкреслили волонтери.

Нагадаємо, раніше у Литві отримали лист від, мовляв,"спільноти російських хакерів". Кіберзлочинці закликали залізничників, мовляв, чинити тиск на владу для скасування обмеження транзиту товарів до Калінінграда. Але компанія у відповідь офіційно послала вслід за російським військовим кораблем.

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