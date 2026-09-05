Віткофф і Кушнер вирушають до Путіна: чи варто очікувати прориву від переговорів — Bloomberg

Посланці Трампа везуть до Кремля пропозицію про мир.

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Віткофф і Кушнер вирушать до Москви з пропозиціями щодо війни / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

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Віткофф і Кушнер їдуть до Москви 5 вересня

Вони мають представити пропозицію щодо припинення війни

У Кремлі не очікують прориву на переговорах

У суботу, 5 вересня, американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Москви з пропозицією щодо припинення війни з Україною. Водночас у Росії песимістично оцінюють перспективи укладення будь-якої угоди в результаті цього візиту. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до Кремля

Очікування від цього візиту вкрай низькі, зазначає видання. Джерела Bloomberg зазначили, що попередні поїздки Віткоффа та Кушнера до Росії не принесли жодного прогресу, і немає підстав вважати, що цього разу вони привезуть прийнятні пропозиції.

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"Глава РФ Володимир Путін готовий припинити війну лише на своїх умовах, а вимоги Росії стають дедалі жорсткішими, оскільки вона вважає, що має військову перевагу", - пише Bloomberg з посиланням на джерела, які говорили на умовах анонімності.

Незрозуміло, чи пропонують американські чиновники якісь нові ініціативи, здатні вивести переговори з глухого кута. Путін не дав жодних ознак того, що готовий відступити від своєї вимоги, щоб Україна в рамках потенційної угоди віддала решту Донецької області, що Київ неодноразово відкидав.

"Путін демонструє мало бажання пом’якшувати основні вимоги Росії. Він також, схоже, відчуває зростаючу слабкість в обороні України, а позиція Кремля щодо Білого дому також посилилася", - зазначила Марія Снігова, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень з питань Росії та Євразії.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не одразу відповів на запит про коментар. Раніше він відмовився підтвердити візит Віткоффа та Кушнера до Росії, заявивши в п’ятницю журналістам: "Коли ці контакти відбудуться, ми вас проінформуємо".

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Посланці Трампа Віткофф і Кушнер також мали приїхати до Києва, але візит неодноразово відкладався.

Президент України Володимир Зеленський заявляв у грудні, що мирний план "узгоджений на 90%", хоча з того часу переговори практично не просунулися, а Україна наполягає на тому, щоб союзники забезпечили достатні гарантії безпеки для стримування будь-якого майбутнього нападу з боку Росії.

Трамп розкрив подробиці місії Кушнера та Віткоффа

Президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф, які, як очікується, вирушать до Києва та Москви, везуть із собою пропозицію щодо припинення війни.

"Ні, вони везуть із собою пропозицію про припинення війни, адже я вже припинив вісім воєн", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Мирні переговори – останні новини

Як писав Главред, президент країни-агресора Росії Володимир Путін на Східному економічному форумі у Владивостоці заявив, що врегулювати війну повинні насамперед самі сторони конфлікту - Москва та Київ, а роль інших держав зводиться до сприяння цьому процесу.

"Домовитися між собою повинні, насамперед, Росія та Україна, а всі інші країни готові підтримати й допомогти, і не тільки Сполучені Штати, а й країни, присутні тут. Чи є шанси? На мій погляд, так, вони є", - заявив Путін.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив на Східному економічному форумі черговий ультиматум щодо завершення війни Росії проти України та звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито не хочуть завершення конфлікту. За його словами, Москва "дала б згоду на відродження нацизму, якби погодилася на пропозицію щодо замороження війни в Україні та збереження влади в Києві".

Наприкінці серпня голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що делегації України та країни-агресора Росії можуть відновити переговори у вересні.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі немає інформації про конкретні плани та терміни проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у вересні.

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