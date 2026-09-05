'Балтія за 3 дні': 'Мадяр' попередив НАТО про небезпечний план Путіна

"Мадяр" наголосив, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал.

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"Мадяр" попередив НАТО про можливе вторгнення РФ / колаж: Главред, фото: t.me/robert_magyar, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви "Мадяра":

Швидкий удар РФ по країнах Балтії не виключений

У серпні РФ запускала до 300 "Шахедів" щодня

НАТО не має єдиної позиції щодо протидії дронам

Країна-агресор Росія може ризикнути та спробувати окупувати країни Балтії за лічені дні, як раніше планувала зробити це зі столицею України. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв’ю SVT.

За його словами, "Києва за 3 дні" більше ніколи не буде, але російський диктатор Володимир Путін може наважитися на схожий сценарій щодо союзників України.

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"Києва за 3 дня більше ніколи не буде, а от чи не буде Балтії за 3 дня - я не впевнений. Країни НАТО дуже недооцінюють свою готовність до війни із сучасними технологіями", - попередив командувач СБС.

"Мадяр" також звернув увагу Альянсу на те, що дрон - чума третього тисячоліття, і це не метафора, а математика. Він зауважив, що у серпні Росія в середньому запускала по Україні близько 300 "Шахедів" щодня.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

На його думку, жодна армія світу не готова до такого масштабу атак, а використання традиційних засобів ППО для перехоплення такої кількості дронів стало б надмірним навантаженням для будь-якої економіки.

Крім того, командувач СБС додав, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Йдеться про виробництво та застосування дронів і ракет, розвиток систем ППО, а також підготовку до можливої мобілізації.

"Мадяр" переконаний, що Кремль бачить, що НАТО досі не сформувало однозначної позиції щодо протидії таким загрозам.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Росія хоче розхитати ситуацію на території ЄС

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що всі теракти та провокації в Європі відбуваються за єдиним планом і задумом Кремля.

На його думку, гібридна війна РФ уже йде повним ходом проти Європи.

"Це потрібно Росії, щоб розхитати ситуацію, створити хаос на території ЄС і розколоти Євросоюз та НАТО. Європейці цього не розуміють і думають, що десь там російські спецслужби проводять якісь диверсійно-розвідувальні дії. Щоразу, коли спецслужби європейських країн починають розслідування чергового теракту, обов’язково знаходять "вуха" Кремля, що стирчать звідти", - переконаний він.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Загроза вторгнення РФ в країни НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявляла, що Росія може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія може завдати авіаційних, ракетних чи безпілотних ударів або здійснити обмежене вторгнення до однієї чи кількох країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 та відповісти відповідно до неї.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не переймається можливістю нападу Росії на країни НАТО та переконаний, що Москва не планує атакувати територію Альянсу.

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Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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