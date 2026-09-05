Європа не витримає довгої війни з РФ: у The Guardian розкрили тривожний сценарій

Західні держави не змогли переконливо пояснити громадянам характер потенційної загрози.

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Оприлюднено прогноз ймовірності зіткнення РФ із країнами НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

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НАТО може не витримати тривалий конфлікт з РФ, що веде до виснаження

Однією з головних проблем експерти називають суспільні настрої

Європейські країни можуть виявитися не готовими до тривалого збройного протистояння з Росією. До такого висновку дійшли представники оборонної сфери, які обговорювали перспективи військової співпраці Європи.

Як пише The Guardian, мова йде насамперед про здатність НАТО витримати затяжний конфлікт на виснаження.

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Однією з головних проблем експерти називають не стільки озброєння, скільки суспільні настрої. Європейська влада, на їхню думку, недостатньо підготувала населення до можливого зростання військових витрат і пов’язаних з цим скорочень у соціальній сфері.

Один із колишніх британських міністрів зазначив, що західні держави не змогли переконливо пояснити громадянам характер потенційної загрози. Тепер політикам доводиться фактично заново формувати суспільну підтримку збільшення оборонних бюджетів.

"Рівень дискусії був на рівні дитячого садка", - заявив дипломат.

Додаткову загрозу становить внутрішня політична нестабільність. У Європі побоюються, що Росія використовує економічні проблеми та суспільні страхи в рамках гібридного протистояння, сприяючи посиленню популістських і проросійських рухів. На цьому тлі особлива увага приділяється виборам у Польщі, Франції та Італії. Низка популістських партій, зокрема німецька "Альтернатива для Німеччини", виступає проти подальшої підтримки України.

Питання безпеки Європи загострилося також після звинувачень Німеччини на адресу Росії у зв’язку з імовірною спробою атаки безпілотника на аеропорт Лейпцига. За даними The Guardian, серед підозрюваних - громадянин Білорусі з російським паспортом, який, імовірно, прибув до Європи за італійською туристичною візою.

Відповіддю на зростаючі побоювання може стати тісніша військова взаємодія п’яти європейських держав - Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Мюнхенська конференція з безпеки пропонує координувати закупівлі систем ППО та ПРО, далекобійного озброєння та засобів космічного раннього попередження, значна частина яких зараз забезпечується США.

"Європа перебуває у стагнації в той час, коли зовнішні загрози набувають справді дуже серйозного масштабу", - підкреслив голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер.

При цьому залишається питання щодо ролі Вашингтона. Європейські дипломати побоюються, що США готові швидше перекласти частину витрат на союзників, ніж надати їм більшу самостійність у сфері оборони.

Особливий інтерес для європейських військових представляє український досвід. Міністр оборони Італії Гвідо Кроцетто закликає використовувати напрацювання України у сфері безпілотників. За наведеними оцінками, країна виробляє близько 200 тисяч дронів на місяць і має намір випустити понад 7 млн апаратів до кінця 2026 року. Цей досвід, на думку прихильників посилення європейської координації, може допомогти швидше адаптувати армії континенту до сучасних умов ведення війни.

Експерт назвав можливі цілі Росії щодо НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Москва може намагатися оцінити, наскільки міцною залишається єдність країн НАТО і чи готовий Альянс діяти узгоджено в умовах кризи.

На думку експерта, одним із можливих способів тиску може бути використання суперечностей між державами-членами для формування роз’єднаної позиції. Ослаблення внутрішньої солідарності НАТО, вважає Бондарєв, здатне створити додаткові ризики для європейської безпеки.

Якщо механізми колективної оборони виявляться менш ефективними, окремим країнам Європи доведеться самостійно нарощувати військовий потенціал і водночас шукати нові варіанти міжнародної взаємодії, зокрема з Росією.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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