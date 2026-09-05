Реактивних перехоплювачів дронів Shahed поки що не буде: Ігнат назвав причину

Проти швидкісних дронів РФ діють авіація, а також зенітно-ракетні війська, пояснили у ПС.

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Юрій Ігнат оцінив ситуацію з відбиттям дронових атак РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

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Швидкісні БПЛА зараз знищуються за допомогою авіації та засобів ЗРК

Питання полягає у випробуваннях, масштабуванні та набутті потенціалу

Україна вже має прототипи засобів перехоплення реактивних дронів, але Збройні сили України поки що не можуть повною мірою на них розраховувати.

Як розповів у коментарі Liga.net представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, швидкісні БПЛА зараз знищуються за допомогою авіації, зенітних ракетних комплексів та засобів малої ППО.

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"Працює авіація, працюють зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досяжності малих засобів протиповітряної оборони або переносних зенітно-ракетних комплексів, задіюються відповідні засоби", - пояснив Ігнат.

Він зазначив, що вже є окремі випадки знищення реактивних БПЛА перехоплювачами, однак їхня частка поки що невелика.

"Питання полягає у випробуваннях, масштабуванні та набутті відповідного потенціалу", - додав представник ЗС.

/ Главред

Перехоплювачі дронів: що кажуть у Міноборони

В Україні створили та вже випробували чотири типи перехоплювачів, призначених для боротьби з російськими реактивними "Шахедами". Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара.

За його словами, українські фахівці продовжують працювати над новими рішеннями, які дозволять ефективніше протистояти безпілотникам, оснащеним реактивними двигунами.

Дрони-перехоплювачі - новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності.

Раніше Україна впровадила нову модель ведення війни: дронно-штурмові підрозділи, що об’єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

Як повідомлялося, випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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