РФ знову вдарила по прикордонню з Румунією: зупинено роботу пункту пропуску 'Орлівка'

Про відновлення роботи пункту пропуску в райдержадміністрації повідомлять окремо.

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РФ атакувала прикордонну інфраструктуру на Одещині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia

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РФ атакувала прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району

Пункт пропуску "Орлівка" тимчасово припинив роботу

Дані про пошкодження та можливих постраждалих не були оприлюднені

Російські війська завдали повітряного удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Через атаку міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово припинив роботу.

Про наслідки удару та зупинку руху через кордон поінформував оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації. Коли перетин відновлять, там обіцяють оголосити окремо.

Логістичний вузол на Дунаї

"Орлівка" - це поромний пункт пропуску на українсько-румунському кордоні, який з'єднує Одещину з румунською Ісакчею. Після початку повномасштабної війни цей напрямок став одним із ключових для вантажного та пасажирського сполучення з Румунією в обхід заблокованих маршрутів.

Ізмаїльський район межує з Румунією через Дунай, і його портова та прикордонна інфраструктура регулярно потрапляє під удари з боку РФ.

Наслідки атаки

Інформації про масштаб руйнувань в оперативному штабі не навели. Даних про постраждалих внаслідок атаки також не надходило.

Скільки ще РФ битиме по Україні

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія зможе продовжувати масовані удари по Україні доти, доки зберігатиме спроможність виробляти, доставляти та запускати ударні безпілотники.

За його словами, тривалість повітряного терору значною мірою залежить від того, наскільки ефективно Україна зможе протидіяти цим можливостям ворога.

"Цей період дуже важкий, але його треба пройти, витримати і рухатись далі. Для цього роблять усе необхідне Сили безпеки й оборони, Головне управління розвідки і суспільство. Подолаємо", - наголосив він.

Попередня атака на пункт пропуску "Орлівка" - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 1 серпня російські безпілотники типу "Шахед" атакували міжнародний поромний пункт пропуску "Орлівка" в Одеській області. Ворожі БпЛА влучили в будівлю та територію об'єкта, спричинивши пожежі, які оперативно локалізували рятувальники ДСНС.

Через пошкодження інфраструктури роботу прикордонного та митного контролю тимчасово призупиняли. Водіям рекомендували обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Румунією.

У ДПСУ підкреслюють, що удар по об'єкту на межі з країною НАТО був свідомим. Слід зауважити, що це вже не перша прицільна атака ворога на логістичну інфраструктуру переправи в Орлівці.

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Про персону: Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, пише Вікіпедія. З 2022 року став представником з питань стратегічних комунікацій ГУ Міноборони України. Заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Позаштатний радник керівника Офісу президента. Юсов особисто брав участь у більшості обмінів українських полонених. Він брав участь в обміні, в рамках якого Путіну передали його кума та зрадника України Віктора Медведчука. Натомість Україна повернула 215 бійців, через яких 188 - захисники Маріуполя та Азовсталі. Брав участь в організації та проведенні обмінів за Стамбульськими домовленостями.

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