Віктор Бронюк не зміг вийти на сцену через раптову хворобу — деталі

Ви дізнаєтеся:
- Чому гурт "ТІК" скасував виступ
- Що музиканти повідомили про стан здоров’я Віктора Бронюка
Український музикант і фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк раптово захворів, через що колектив був змушений терміново скасувати запланований на 5 вересня концерт у селищі Рудне Львівської області. Офіційну заяву артисти опублікували на своїй сторінці в Instagram.
У колективі наголосили, що з нетерпінням чекали на зустріч із публікою, однак фізичний стан соліста не дозволив йому вийти на сцену та провести повноцінний виступ.
"Рудне, на жаль, через раптову хворобу Віктора Бронюка змушені скасувати сьогоднішній концерт гурту "ТІК". Ми дуже чекали на нашу зустріч і віримо, що заспіваємо з вами іншим разом", - звернулися до шанувальників музиканти.
Точний діагноз виконавця та подробиці його поточного самопочуття колектив поки що не розголошує. Проте учасники гурту висловили надію, що Віктор Бронюк швидко одужає і команда обов’язково зустрінеться зі слухачами при першій нагоді.
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Про персону: Віктор Бронюк
Віктор Володимирович Бронюк (нар. 24 березня 1979 р., с. Соколова, Хмельницький район, Вінницька область) - український музикант, лідер гурту "ТіК", повідомляє "Вікіпедія". За 19 років існування гурту випустив 5 студійних альбомів. Займається благодійністю.
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