Віктор Бронюк не зміг вийти на сцену через раптову хворобу — деталі

Український гурт "ТІК" був змушений скасувати запланований концерт у Львівській області через різке погіршення стану здоров’я свого лідера.

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Віктор Бронюк захворів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віктор Бронюк

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Чому гурт "ТІК" скасував виступ

Що музиканти повідомили про стан здоров’я Віктора Бронюка

Український музикант і фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк раптово захворів, через що колектив був змушений терміново скасувати запланований на 5 вересня концерт у селищі Рудне Львівської області. Офіційну заяву артисти опублікували на своїй сторінці в Instagram.

У колективі наголосили, що з нетерпінням чекали на зустріч із публікою, однак фізичний стан соліста не дозволив йому вийти на сцену та провести повноцінний виступ.

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Віктор Бронюк - діагноз / фото: instagram.com, Віктор Бронюк

"Рудне, на жаль, через раптову хворобу Віктора Бронюка змушені скасувати сьогоднішній концерт гурту "ТІК". Ми дуже чекали на нашу зустріч і віримо, що заспіваємо з вами іншим разом", - звернулися до шанувальників музиканти.

Віктор Бронюк - концерт / фото: facebook.com, Віктор Бронюк

Точний діагноз виконавця та подробиці його поточного самопочуття колектив поки що не розголошує. Проте учасники гурту висловили надію, що Віктор Бронюк швидко одужає і команда обов’язково зустрінеться зі слухачами при першій нагоді.

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Про персону: Віктор Бронюк Віктор Володимирович Бронюк (нар. 24 березня 1979 р., с. Соколова, Хмельницький район, Вінницька область) - український музикант, лідер гурту "ТіК", повідомляє "Вікіпедія". За 19 років існування гурту випустив 5 студійних альбомів. Займається благодійністю.

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