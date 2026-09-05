Під Києвом лунали вибухи: внаслідок обстрілу РФ є жертви та 'прильоти'

Ворог завдав удару по Київській області, внаслідок чого є загиблі, а також руйнування.

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Наслідки обстрілів з боку РФ / Колаж: "Главред", фото: Національна поліція

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У Київській області РФ завдавала ударів

В результаті є загиблі та руйнування

Удари по Київській області завдавала країна-агресор РФ у суботу, 5 вересня, внаслідок чого є загиблі.

Такі дані оприлюднив у месенджері Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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"На жаль, у Бучанському районі загинули дві людини", - написав він.

/ Нацполіція

За його даними, загалом станом на 18:00 в області пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах.

Також наголошується, що серед них - приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

/ Нацполіція

Як обстріли можуть вплинути на електропостачання

Удари по енергетичній інфраструктурі здатні спричинити проблеми з подачею електроенергії навіть у тих випадках, коли пошкоджено відносно невелику кількість об’єктів. Про можливі наслідки таких атак розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, серед потенційних цілей - підстанції та важливі елементи електромереж, що забезпечують передачу електроенергії між різними регіонами. Якщо частина такої інфраструктури виходить з ладу, енергетикам доводиться змінювати схему розподілу та направляти потоки іншими лініями.

/ Главред

Це призводить до перерозподілу навантаження між елементами системи, що залишилися. У результаті окремі ділянки мережі можуть працювати на межі своїх можливостей, а ризик перевантажень і подальших пошкоджень зростає.

Щоб не допустити масштабного збою, оператори за необхідності можуть тимчасово знижувати споживання електроенергії. Обмеження дозволяють зменшити навантаження на енергосистему та зберегти її стійкість в умовах пошкодження інфраструктури.

Як зазначав Рябцев раніше, подібні заходи застосовуються насамперед для запобігання ланцюговій реакції, яка могла б призвести до більш серйозних аварій та тривалих перебоїв з електропостачанням.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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