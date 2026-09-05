Сергій Танчинець повідомив про важливу подію та публічно звернувся до дружини

Лідер гурту "Без обмежень" розсекретив дату створення своєї нової сім’ї.

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Сергій Танчинець оприлюднив дату весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юліана Танчинець

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Як Сергій Танчинець привітав дружину з першою річницею шлюбу

Яку важливу дату розсекретив музикант

Лідер відомого рок-гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець зворушливо звернувся до своєї дружини Юліани Корецької з нагоди важливої сімейної події - першої річниці шлюбу. Зворушливе послання артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, додавши щирий чорно-білий знімок із коханою.

Співак привітав обраницю з ситцевим весіллям, тим самим розсекретивши точну дату їхнього одруження. Судячи з усього, саме цього дня у 2025 році пара таємно зареєструвала шлюб.

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Сергій Танчинець і Юліана Корецька / фото: instagram.com, Сергій Танчинець

"Перший рік нашого офіційного подружнього життя! Яскраво, гамірно, часом голосно, але завжди весело! Але при цьому з увагою, підтримкою, турботою та коханням! Я завжди на твоєму боці, а ти завжди на моєму, що б не відбувалося навколо. Ми живемо чудове життя удвох! І я дякую тобі за це! Кохаю тебе, дівчинко!", - написав музикант.

Сергій Танчинець - особисте життя

Дружина співака Юліана Корецька протягом багатьох років працює піарницею гурту "Без обмежень". Через тісну професійну взаємодію парі тривалий час приписували роман ще в період першого шлюбу Танчинця з Анною Стефанською. Чутки посилилися після розлучення артиста у 2023 році.

Сергій Танчинець - весілля / фото: instagram.com, Сергій Танчинець

Пара офіційно підтвердила свої стосунки у 2024 році, а вже через рік музикант зробив Юліані пропозицію. Нагадаємо, на початку 2026 року Сергій Танчинець вперше зізнався, що вони зіграли таємне весілля, а 1 січня, вітаючи дружину з днем народження, показав перші кадри з урочистої церемонії.

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Про персону: Сергій Танчинець Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту "Без Обмежень". Заслужений артист України (2020).

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