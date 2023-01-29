Загроза ядерного удару РФ: експерт пояснив нахабну тактику кремлівського шантажу

Не варто виключати чергову порцію агресивних заяв від керівництва Росії, попередив Олександр Мусієнко.

Олександр Мусієнко пояснив тактику ядерного шантажу РФ / Фото ua.depositphotos.com

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував ядерні погрози, до яких вдається Кремль на тлі невдач у війні проти України.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що не варто виключати чергову порцію агресивних заяв від керівництва Росії про можливе застосування ядерної зброї.

"Як тільки Росія бачить, що її плани зриваються, вона відразу починає погрожувати застосуванням ядерної зброї", — пояснив експерт.

Співрозмовник каже, що розмахування "ядерним кийком" – це вже тенденція в поведінці кремлівської верхівки.

"Але насправді росіяни цим в черговий раз демонструють свою невпевненість, тому що погрози ядерною зброєю - це поки єдиний механізм тиску на Захід", — додав Мусієнко.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — звернув увагу він.

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