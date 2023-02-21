РФ планує взяти під контроль Білорусь до 2030 року: в Мережу злили план Кремля

Москва планує поглинути Білорусь за допомогою так званої "Союзної держави".

РФ планує повністю підпорядкувати Білорусь / УНІАН

Кремлівська верхівка до 2030 року планує повністю контролювати Білорусь, включаючи економічний та військовий потенціал республіки.

Про це йдеться у внутрішніх документах влади Росії під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку", які публікує центр Досьє.

При цьому Москва планує поглинути Білорусь за допомогою так званої "Союзної держави".

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"До кінця 2022 року перед адміністрацією президента стояло завдання переконати білоруське керівництво в необхідності роботи над СГ", - йдеться в матеріалі.

Плани РФ щодо Білорусі до 2030 року:

адаптувати законодавство Білорусі під російське;

взяти під контроль зовнішню політику республіки і управляти їй в інтересах РФ;

збільшити військову присутність на території країни;

підпорядкувати собі інформаційний простір Республіки, нарощуючи кількість російських ЗМІ.

Крім того, в планах Кремля позначено встановлення верховенства російської мови над білоруською і введення спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам Білорусі.

У розробці плану брали участь Генштаб Збройних сил РФ, співробітники ГРУ, СЗР, ФСБ і відділ адміністрації президента - управління президента з прикордонного співробітництва, яке очолює Олексій Філатов. Він представляв інтереси Кремля в Південній Осетії і Абхазії, а також курирував взаємодію з бойовиками "ДНР" і "ЛНР", додали журналісти.

Раніше Олександр Лукашенко вибухнув прямою загрозою воювати з Україною. Він, мовляв, готовий зробити такі дії з тому випадку, якщо"хоча б один солдат прийде на територію Білорусі".

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Путін знову змушує Лукашенка безпосередньо воювати з Україною. Сам Лукашенко намагається відмовитися. За словами Данилова, Республіка вже давно окупована Росією.

Також Лукашенко" наїхав " на проросійський блок ОДКБ, який прямо не підтримав Росію у війні проти України. Мовляв, країни блоку "повинні визначитися" зі своєю позицією" і "цього від них вимагатиме час".

Війна Росії проти України: