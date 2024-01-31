Загроза великої війни в Європі: генерал СБУ розкрив несподіваний сценарій і терміни

РФ може скористатися фактичним безвладдям у США 2024 року, не виключив Віктор Ягун.

https://glavred.net/world/ugroza-bolshoy-voyny-v-evrope-general-sbu-raskryl-neozhidannyy-scenariy-i-sroki-10537505.html Посилання скопійоване

Віктор Ягун розкрив плани РФ / колаж: Главред, фото: Facebook, Міноборони РФ

Країна-агресор РФ здатна тільки на гібридну атаку на східному фланзі НАТО, заявив генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

"Вони загрузли в Україні, і паралельні військові дії стануть самогубством", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Генерал-майор СБУ вважає, що Росія вже веде гібридну війну проти Заходу - в агентурній, інформаційній, кібернетичній та інших сферах.

відео дня

"Ми вже бачили провокації на кордоні з мігрантами та дії російських літаків і кораблів, які нікому не звітують про свої маневри в районі Балтійського моря. На підтвердження цього наведу цікавий приклад, про який мало хто писав. Нещодавно росіяни тестували роботу свого РЕБ у Калінінградській області і повністю відключили від GPS Сувалкський коридор. Робота GPS критично важлива для деяких структур НАТО - вони це вже почали розуміти і переходять на Starlink. Так от, якщо росіяни застосують засоби радіоелектронної боротьби з Калінінграда і Білорусі, у Сувалкському коридорі разом із GPS-сигналом можуть зникнути Інтернет і мобільний зв'язок", - не виключив він.

Співрозмовник також вважає, що Росія також може скористатися фактичним безвладдям у США в період із 5 листопада 2024 року до 21 січня 2025 року й атакувати країни Балтії.

"У Сполучених Штатах не зможуть ухвалювати певні рішення, а в Європі виникнуть дискусії. Можливо, Росія хоче використати саме цей період, тому що іншої можливості у неї вже не буде", - додав Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Раніше експерт дав прогноз про те, що РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році. Штаби національних армій країн-членів НАТО починають готувати і проводити командно-штабні військові ігри та навчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НАТО розпочало найбільші за 40 років навчання. Навчання продемонструють здатність Альянсу швидко реагувати і розгортати війська для підтримки оборони Європи в разі потенційної загрози.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.