Удари по РФ зброєю США: ЗМІ дізналися, як Україна тисне на Штати

Україна не може ефективно захищатися від КАБів без перехоплення російських бойових літаків у повітряному просторі країни-агресора, вважають в ISW.

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США не наважуються дозволити Україні завдавати ударів по РФ - The Hill / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Україна посилює тиск на США, щоб американці скасували заборону на удари американською зброєю по території Росії. Делегація Києва вже була на перемовинах у Вашингтоні, щоб обговорити з Білим домом і конгресменами. Росіяни не змогли б зібрати війська на кордоні біля Харківської області, якби ЗСУ мали можливість бити по них озброєннями від Штатів.

У матеріалі The Hill йдеться про те, що Київ давно намагається добитися скасування табу на удари західною зброєю по території Росії. Ситуація на півночі Харківської області показала, до яких наслідків може призвести ця проблема.

За даними журналістів, днями делегація з 5 представників на чолі з керівником фракції Слуга народу Давидом Арахамією поїхала до Вашингтона, щоб зустрітися з представниками адміністрації Байдена і конгресменами для обговорення питання. Під час зустрічей і дискусій з'ясувалося, що США, як і раніше, проти такої політики.

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"Військові люди, генерали, не розуміють (йдеться, судячи з усього, про українських військових, - ред). Тому вони підштовхують нас, політиків, зупинити це безумство", - сказав Давид Арахамія.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

Скасування табу на удари по РФ могло б стримати окупантів на Харківщині

Голова Центру трансатлантичного діалогу Максим Скримченко вважає, що якби заборону було знято до операції окупантів на півночі Харківської області, це могло б завадити ворогу зосередити свої війська на кордоні.

В Інституті вивчення війни, зі свого боку, акцентували увагу на тому, що РФ використовує повітряний простір як "сховище": Україна не може ефективно захищатися від коригованих авіабомб, якщо не буде їх збивати в "повітрі" Росії.

"Ані Росія, ані будь-яка інша держава не має права вважати свою суверенну територію недоторканною в розв'язаній нею війні", - наголосили в ISW.

Удари по Росії зброєю Заходу - головні новини за темою:

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама вирішує, як застосовувати американську зброю. Проте Штати не заохочують удари по РФ.

Позиція США щодо ударів американськими озброєннями по Росії залишається незмінною, сказала представниця Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, ЗСУ мають застосовувати зброю Штатів лише у межах території України.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, країни Балтії та Східної Європи можуть дати згоду на застосування своєї зброї по РФ. Проте якби таке рішення ухвалив Захід, це значно посилило б ЗСУ.

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