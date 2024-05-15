У США прокоментували удари ЗСУ по Росії: Блінкен зробив неоднозначну ремарку

Відомо, що США не дозволяють Україні бити своєю зброєю по території країни-агресорки.

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Росія обстрілює Україну зі своєї прикордонної території / Колаж Главреда. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот відео

США надаватимуть Україні усю необхідну зброю для її перемоги у війні з агресором, але до ударів по РФ "не заохочують", повідомив на пресконференції в Києві, 15 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Я хочу дуже чітко зазначити одну річ, яка взагалі-то є і так зрозумілою: США віддані справі, щоб забезпечити Україні перемогу. Але ми не заохочуємо і не сприяємо ударам України по Росії", - відповів Блінкен на запитання, чи Сполучені Штати дозволять ЗСУ завдавати ударів по Росії американською зброєю.

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При цьому Блінкен наголосив, що Україна сама вирішує, як їй вести війну.

"Але зрештою Україна сама вирішує, як вести війну. Тому що це оборонна війна. Вона захищає суверенітет, територіальну цілісність і свободу своєї країни. Тому ми надаємо таке озброєння, яке потрібне для перемоги", - підсумував держсекретар США.

Наступ Росії та допомога Заходу - головне

10 травня Росія прорвала кордон Харківщини і почала активне просування "сірою зоною". Через брак боєприпасів і солдатів і задля збереження особового складу ЗСУ були змушені відступати на кращі позиції у Харківській області.

Аналітики погоджуються, що нинішнє просування ворога спричинене дефіцитом у Збройних сил України снарядів і недостатньою допомогою з боку Заходу.

Тим не менше США повідомили про ще один пакет військової допомоги в розмірі 2 млрд доларів. Водночас Британія дозволила бити своїми крилатими далекобійними ракетами по території Росії.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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