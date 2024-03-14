Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ

За словами військового експерта, післяпереобрання на пост президента РФ Путін може оголосити нову хвилю мобілізації для вирівнювання ситуації на фронті.

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Після перевиборів Путіна він може прийняти небезпечне рішення для України / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ГУР МО, скріншот із відео

Після перемоги на виборах президента Росії, очільник Кремля Володимир Путін може прийняти рішення про впровадження нової концепції щодо народу РФ, яка буде становити небезпеку для України. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

"Як тільки Путін самопризначиться на пост президента РФ, він може оголосити концепцію "вставай страна огромная", це серйозна небезпека", - зауважив він.

Черник відзначає, що мобілізаційний резерв Росії складається з 1,5-3 мільйонів осіб, а користуватись автоматами Калашникова вміє абсолютна більшість дорослих чоловіків.

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Також, полковник ЗСУ пояснив, які проблеми стоять перед противником на фронті сьогодні, зокрема на Запорізькому напрямку.

"Зараз більше ніж 1200 осіб на добу окупанти заміщати не можуть. ЗСУ, у свою чергу, знищують до 30 тис. ворогів на місяць. Роботине - великий прорублений плацдарм, який ми доволі успішно тримаємо. ЗСУ справляються із цим завданням. Окупанти будуть намагатися цю "оперативну яму" вирівнювати. На мій погляд, зараз вони не мають сил і засобів для того, щоб це зробити. Але знову ж таки, це допоки Путін не перепризначиться на посту президента", - повідомив він.

Черник також наголосив, що у російського диктатора Володимира Путіна є стратегічний план до проведення виборів президента РФ. Зазнчається, що план очільника Кремля полягає в тому, щоб російські війська вийшли на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Йому потрібна хоч якісь успіхи, а однієї Авдіївки недостатньо, каже Черник.

"Але зараз все виглядає так, що ЗСУ з цим завданням впораються. Вони знищуть цей стратегічний задум до виборів Путіна. Якщо ми утримаємо рубежі, попри те, що росіяни перебувають у стані атакуючої сторони, це буде дуже серйозний іміджевий колапс у Путіна", - додав він.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вибори президента Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після того, як у березні Путін знову продовжить свою владу після перемоги на так званих виборах в Росії, можна очікувати нових спроб наступу. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Росія проведе свої так звані вибори Володимира Путіна і на захоплених територіях України. Москва намагається створити враження "високої явки" і вже змусила "голосувати" кадрових російських окупантів у їхніх військових частинах. Про це заявили у Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібні "нові перемоги" перед президентськими виборами, тому він прагне приєднати ще дві українські області. Таку думку висловив військовий експерт Олексій Мельник.

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