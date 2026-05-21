"Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

Буданов заявив, що Україна добровільно віддала Росії частину власної історичної спадщини, що, на його думку, дозволило Москві привласнити історію Русі.

Буданов зробив гучну заяву про історію України та Росії

Про що сказав Буданов:

Саме Україна є справжньою спадкоємицею Київської Русі

Росія змогла приватизувати велику частину української історії

Глава Офісу президента Кирило Буданов нагадав, що саме Україна є спадкоємицею Київської Русі. При цьому Росія змогла "приватизувати" частину української історії. Про це він заявив під час KyivStratcom Forum 2026, передає Апостроф.

За словами Буданова, варто глибше замислитися над тим, що саме означає "визволення Росії". Він зазначив, що меч є лише інструментом, а роль такого інструмента сьогодні виконує Україна.

Також він наголосив, що Київська Русь є частиною української історичної спадщини, однак саме поняття Русі значно ширше. На його думку, Україна є джерелом і батьківщиною багатьох історичних процесів та явищ, зокрема й тих, з якими зараз доводиться боротися.

"Ми віддали їм (росіянам, - ред.) велику частину своєї історії, добровільно віддали, а ті її, оскільки ми віддали - приватизували. Вони ніхто, це ми є Русь. І ми маємо над ними всіма панувати. Ще прийдуть часи", - сказав Буданов.

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак нагадав, що наприкінці існування Радянського Союзу країна пережила низку економічних і фінансових потрясінь, які зрештою призвели спочатку до економічного занепаду, а згодом і до політичного розпаду держави. Серед ключових чинників він згадав так звану павловську грошову реформу, яка суттєво знецінила заощадження населення та поглибила кризові явища.

За словами економіста, після цього радянська влада втратила можливість повною мірою фінансувати союзні республіки, що сприяло посиленню відцентрових тенденцій і пришвидшило розпад СРСР.

На думку Новака, схожий сценарій за певних обставин може теоретично повторитися і в сучасній Росії.

"Аналогічна ситуація в Росії може спалахнути в будь-який момент. Зараз навіть поодинока заява про вихід зі складу РФ будь-якого регіону здатна спровокувати ланцюгову реакцію по всій країні та аналогічні дії в інших регіонах", - вказав Новак.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше пояснював, що Росія змінила цілі війни проти України та знижує власні вимоги через неможливість досягти попередніх результатів на фронті. У Кремлі вже просувають нові тези про позаблоковий статус України. Сам Буданов наголосив, що Москва поступово готує російське суспільство до провалу старих пропагандистських наративів.

Як раніше повідомляв Главред, удари ЗСУ по російських НПЗ руйнують імідж РФ як енергетичної наддержави та створюють ризики для російського експорту нафти. Експерти вважають, що такі атаки мають не лише військовий, а й стратегічний ефект для міжнародного ринку.

Зазначимо, що удар СБУ по будівлі ФСБ на окупованій Херсонщині став однією з найуспішніших операцій останніх днів. Президент Володимир Зеленський заявив про близько сотню ліквідованих та поранених окупантів. Під час атаки українські сили також знищили російський зенітний комплекс "Панцир-С1".

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

