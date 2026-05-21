Українці віддають на 50% більше за оренду: де подорожчали квартири

Анна Косик
21 травня 2026, 17:24
На ринку нерухомості в одному з обласних центрів відбулися зміни.
Мешканці Полтави витрачають більше грошей з зарплати на оренду житла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Оренда житла у Полтаві подорожчала більш як на 20% за останній рік
  • Середня вартість квартир у місті складає 15 тисяч гривень

Ціни на оренду квартир у Полтаві за останній рік виросли на 20-50%. Про це свідчать оновлені дані ЛУН. Середні ціни на житло в місті коливаються від 12 до 18 тисяч гривень.

Однокімнатні квартири, які здають у Полтаві в оренду, подорожчали найменше - на 20% і коштують 12 тисяч гривень. Двокімнатні квартири сьогодні обійдуться на 40% дорожче, ніж торік - 15 тисяч гривень.

Найдорожче в Полтаві орендувати трикімнатну квартиру. На це треба виділяти в середньому 18 тисяч гривень щомісячно.

Що відомо про Полтаву / Інфографіка: Главред

Який відсоток зарплати витрачають мешканці Полтави на оренду житла

Згідно зі статистикою, як і минулого року, сьогодні 49% від заробітньої плати витрачають орендарі на однокімнатні квартири. На оренду двокімнатної квартири українцям у Полтаві доводиться відкладати на 7% більше зароблених грошей, ніж у 2025 році - 61%.

Орендарі трикімнатних квартир у Полтаві в середньому витрачають на житло 73% від щомісячного заробітку.

Як зміниться ситуація на ринку нерухомості в Україні до кінця року

Главред писав, що за словами експерта з нерухомості, керівника з розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, ключовими чинниками змін на ринку залишаться безпека, темпи економічного відновлення та доступність кредитування.

У базовому прогнозі очікується помірне зростання або стабільність цін, збереження високої ролі орендного ринку та поступове, але обережне пожвавлення купівельної активності.

Нагадаємо, Главред писав, що на Полтавщині оповіщенням населення у групах ТЦК та СП будуть займатися лише військовослужбовці, які є учасниками бойових дій.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині в місті Кременчук хочуть переглянути вартість проїзду у частині громадського транспорту. У маршрутках ціна на проїзд може знизитися.

Нещодавно, 17 травня, у Полтавській області Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус. У Диканській територіальній громаді зафіксували сейсмічну активність з магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера на глибині 4 кілометри.

Про джерело: ЛУН

ЛУН (англ. LUN) — українська IT-компанія, заснована у 2008 році, яка спеціалізується на створенні інноваційних PropTech[en] рішень. ЛУН розробляє та впроваджує продукти, які спрощують процес купівлі, продажу та оренди нерухомості в Україні та за її межами. Працює у 10 країнах світу, пише Вікіпедія.

