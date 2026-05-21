Кількість поранених зростає: РФ вдарила по багатоповерхівках Дніпра, що відомо

Внаслідок російської атаки на Дніпро були пошкоджені два багатоповерхові будинки, кількість постраждалих зросла до 11 людей, зазначили в ОВА.

Що відомо про наслідки удару РФ по Дніпру 21 травня / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Вдень, 21 травня, російські окупанти завдали удару дронами по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, є поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа", - зазначив він. відео дня

Олександр Ганжа згодом уточнив, що внаслідок російської атаки на Дніпро поранення дістали п’ятеро людей. Серед постраждалих — 34-річний чоловік, а також жінки віком 43, 58, 66 і 78 років. Чотирьох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пізніше кількість поранених через удар РФ по Дніпру зросла до 11 осіб.

Серед постраждалих є 13-річний хлопчик, якого також госпіталізували. Загалом, за даними ОВА, у лікарнях перебувають восьмеро людей, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще троє постраждалих проходять амбулаторне лікування.

Нагадаємо, Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні та почала застосовувати безпілотники не лише вночі, а й удень, через що повітряні тривоги в багатьох містах тривають по кілька годин поспіль. Аналітики попереджають про психологічний тиск на цивільних. Також ворог намагається перевантажити українську ППО великою кількістю цілей.

Як раніше повідомляв Главред, після удару дронами по будинках і дитсадку в Одесі 18 травня постраждали дитина та дорослий, а в кількох районах міста зафіксували серйозні руйнування житлової інфраструктури. Пошкоджень також зазнали ліцей і цивільні об’єкти.

До цього, дроновий удар РФ по центру Харкова пошкодив виходи з метро, контактну мережу та зупинки громадського транспорту. У різних районах міста постраждали люди. Російські війська останніми тижнями дедалі частіше атакують цивільну інфраструктуру великих міст.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

