Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

Іван Ступак наголошує, що і російське, і білоруське командування усвідомлює всі негативні наслідки вступу білоруських військ у війну

Ступак оцінив загрозу повторного наступу на Київ

Головне із заяв Ступака:

Наступ з Білорусі теоретично можливий, але малоймовірний

Білоруська армія без досвіду, техніки та боєприпасів

Повторний наступ на Київ не виключений, але сценарій 2022 року не повториться

Теоретично наступ з території Білорусі можливий, однак ознак підготовки до нього наразі немає. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

Він наголосив, що прикордонна служба не фіксує концентрації ворожих військ біля українського кордону.

"До того ж уздовж усього українсько-білоруського кордону мости підірвані, проходи заміновані. Більше того, слід враховувати особливості цієї місцевості: там же не степ, а максимально густі ліси", - зазначив він.

Ступак наголосив, що навіть у випадку гіпотетичного наступу російських військ вузькими дорогами через ліс, ситуація для них буде плачевною. Україна нині має зовсім інші можливості, ніж у 2022 році, зокрема численні розвідувальні та бойові дрони.

Він наголосив, що і російське, і білоруське командування усвідомлює всі негативні наслідки вступу білоруських військ у війну та спроб прорвати українську оборону в Київській чи Рівненській областях.

"У напрямку Білорусі одразу полетять наші дрони. А Білорусь - маленька країна, компактна, буквально до 500 км з півдня на північ і з заходу на схід. Наші дрони здатні долати відстані в 1000-1500 км. Білорусам нічим протидіяти цим дронам, тому вже через добу після початку наступу у Білорусі не буде жодного нафтового об'єкта - Мозирський і Новополоцький НПЗ згорять, а Палац незалежності Лукашенка буде перетворений на труху", - зазначив Ступак.

На думку експерта, у такому випадку Росія отримає ще один фронт. Якщо ж білоруським громадянам, які втомилися від режиму, роздати зброю, то в країні може розпочатися війна проти правлячої влади та російських окупантів, що стане для Москви вкрай негативним сценарієм.

Чи можливий повторний наступ на Київ

Експерт не виключає повторної спроби Росії атакувати Київ, однак наголошує, що сценарій 2022 року не повториться.

"Такий варіант є. Однак все буде зовсім не так, як у 2022 році. Не буде такого блискавичного просування російських військ з півночі до Києва", - наголошує він.

Ступак пояснив, що Росії просто нічим і ніким здійснювати такий наступ:понад 700 тисяч військовослужбовців застрягли на інших ділянках фронту, і їх неможливо перекинути без послаблення тих напрямків, які для РФ не менш важливі.

Він також наголосив, що Білорусь фактично позбавлена техніки та боєприпасів, адже у 2022-2023 роках Москва забрала у білорусів авіацію та снаряди зі складів. "А найголовніше - у білоруської армії взагалі немає досвіду ведення бойових дій. Досвіду нуль, білоруська армія просто стерильна в цьому плані", – резюмував експерт.

Загроза з боку Білорусі - останні новини

Як писав Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про плани російського Генштабу щодо операцій з території Білорусі, через які лінія фронту може розширитися ще більше. Українська розвідка відстежує ситуацію на північному напрямку. У Генштабі не виключають сценаріїв локальних провокацій біля кордону.

Нагадаємо,Росія вже розпочала масштабні ядерні навчання із залученням авіації та флоту на території РФ і Білорусі. До маневрів залучили понад 64 тисячі військових, стратегічні ракетоносці та ракетні комплекси. У МЗС України наголосили, що такі дії Кремля підривають міжнародну систему безпеки.

Крім того, моніторингові канали вже фіксують перекидання російських МіГ-31К до Білорусі, що може спричинити часті повітряні тривоги по всій Україні. Йдеться про літаки, здатні нести гіперзвукові ракети. Навчання поблизу українського кордону триватимуть щонайменше до 30 травня.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

