Скільки років треба відкладати на квартиру в Рівному: яка ситуація в інших містах

Українцям потрібно від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру, відкладаючи весь дохід.

Рівне

Щоб стати власником однокімнатної квартири у Рівному, мешканцям доведеться відкладати всю зарплату протягом семи років.

Такі дані наводить дослідження OLX Нерухомість. За їхніми підрахунками, медіанна зарплата у місті становить 28,5 тис. грн, тоді як середня вартість однокімнатної квартири сягає майже 2,5 млн грн.

Для порівняння, у Києві та Ужгороді на квартиру доведеться збирати дев’ять років, у Львові та Чернівцях - вісім. Натомість у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому та Хмельницькому накопичити необхідну суму можна приблизно за п’ять років, адже ціни на квартири там коливаються від 1,3 до 1,8 млн грн.

Найнижчі показники фіксуються у прифронтових регіонах. У Запоріжжі житло коштує близько 661 тис. грн, у Херсоні - 636 тис. грн, у Миколаєві - 856 тис. грн. Це означає, що за умови відкладання всієї зарплати придбати квартиру можна вже за два-три роки.

Загалом українцям потрібно від п’яти до семи років, щоб назбирати на однокімнатну квартиру. Найменш доступними залишаються Київ, Львів, Ужгород та Чернівці, де ціни перевищують 2,5-3,4 млн грн.

Нагадаємо, 13 травня російські окупаційні війська завдали масованого удару дронами по західних регіонах України. У Рівному в результаті влучання загинули три людини, шестеро - поранені.

Про джерело: OLX OLX - платформа онлайн-оголошень, яка об'єднує людей для купівлі, продажу або обміну товарами та послугами. Станом на 2018 рік на майданчику зареєстровано 1,5 млн продавців, розміщено понад 11 млн оголошень і кожну хвилину додається близько 100 нових, пише Вікіпедія.

