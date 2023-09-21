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Україна здатна знищити Чорноморський флот РФ: експерт розкрив сценарій

Юлія Куришко
21 вересня 2023, 02:10
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ATACMS дозволить ЗСУ завдавати ударів в радіусі до 300 кілометрів по всіх зонах бойових дій і у Криму, вважає Коваленко.
Україна здатна знищити Чорноморський флот РФ: експерт розкрив сценарій
Україна може знищити Чорноморський флот РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН

В інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чи здатна Україна знищити Чорноморський флот та як розгортатимуться події після того, як ЗСУ отримають далекобійні ракети ATACMS і Taurus.

Коваленко пояснив, що Taurus - це майже такі ж самі ракети, як Storm Shadow та SCALP-EG, однотипні ракети дозвукового типу.

"Про ATACMS говорити зарано, тому що я не знаю прецедентів, коли б саме ATACMS використовували по надводних об'єктах як протикорабельний комплекс. Можливо, буде перше унікальне використання таких ракет, але спочатку їх треба отримати", - пояснив експерт.

За його словами, ATACMS дозволить ЗСУ завдавати ударів в радіусі до 300 кілометрів по всіх зонах бойових дій і у Криму. Також буде можливість уражати різноманітні військові об'єкти - стрілецькі бухти, військові кораблі тощо.

"Я думаю, що Україна здатна знищити Чорноморський флот. Якщо крок за кроком кораблі будуть знищуватися, Росія не зможе їх компенсувати. Хіба що перебазує кораблі зі своїх інших флотів, наприклад, з Каспійського до Чорного моря. Але і ці кораблі можуть бути знищені. Доки російське командування буде думати, вони втратять ще не одну бойову одиницю", - наголосив Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз щодо операції ЗСУ зі звільнення Криму:

Атака на Чорноморський флот РФ

Нагадаємо, що фрегат Адмірал Макаров атакували морські безпілотники. Фрегат був пошкоджений під час однієї з перших атак українських надводних дронів на Севастополь. У Мережі з'явилися нові супутникові знімки російського фрегата Адмірал Макаров.

Данілов розповів, що ЗСУ здатні розбити Чорноморський флот, Заходу не треба боятися Путіна. Чим швидше Україна отримає озброєння, тим скоріше настане мир – не треба боятися "спровокувати Росію", сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

У РФ поскаржилися на нову атаку на Чорноморський флот. П'ять морських безекіпажних катерів атакували патрульний корабель "Сергій Котов", стверджують в Міноборони РФ.

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війна в Україні Чорноморський флот
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