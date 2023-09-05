Москву від БПЛА захищає арктичний 'Панцир': генерал пояснив причину

Росіяни почали перекидати з Далекого Сходу ближче до лінії фронту застарілі установки ППО.

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У росіян не вистачає ресурсів, щоб "закрити" все небо від БПЛА / Колаж Главреда. Фото: Скріншот, Telegram Олексадра Коваленка

Під Москвою помітили ЗРК "Панцир С-1" на шасі ДТ-30ПМ, спеціально створений для арктичної зони. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав у своєму Telegram, що це свідчить про кризу російської ППО.

За його словами, Росія не може відновити знищені в ході боїв в Україні системи ППО найближчим десятиліттям.

Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко в ефірі FREEDOM зробив схоже зауваження. Військовий підкреслив, що Росія сама є виробником такої техніки, але зараз її помітно не вистачає, щоб покрити усі потреби.

"Ось цей варіант - модернізація на гусеничному ходу, (установки) які дислокувалися на півночі, перекидалися за тисячу км з Далекого Сходу, де були застарілі комплекси С-300. Вони змушені ці ЗРК перекидати на захід, на лінію фронту, для прикриття об'єктів до прикордонних регіонів. В першу чергу - до Москви і Петербурга, в аеропорти", - сказав Романенко.

При цьому Україна ефективно завдає ударів по військових об'єктах, підприємствах ВПК Росії.

"Йде швидкий розвиток наших БПЛА. І не тільки безпілотних - ми бачимо дію на морі, дію БПЛА на суходолі, безпілотні апарати, які діють під водою", - пояснив генерал.

Хто такий Ігор Романенко Романенко ІГОР (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Вибухи в Росії

Невідомі БПЛА вже тривалий час атакують переважно військову інфраструктуру окупантів. Так, 21 серпня черговий дрон впав на аеродром РФ в Калузькій області, пошкодивши один літак.

Під час однієї з таких "атак" російські війська ППО, відбиваючись від дронів, влучили ракетою у житловий будинок.

Експерти погоджуються, що у росіян просто немає засобів ППО, щоб відбивати всі атаки на російські міста, адже озброєння перекинуто для прикриття військ окупантів у зоні бойових дій.

Відомо, що деякі засоби ППО були перекинуті ближче до резиденції Путіна.

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