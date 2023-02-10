Удар в спину і повстання молоді: Путіна чекають два неприємних сюрпризи вже навесні - Андрусів

Екс радник міністра внутрішніх справ і глави офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів розповів про те, що відбувається в Росії.

Андрусів, Путін / скріншот YouTube

У разі продовження низки невдач у війні, до кінця весни ситуація в РФ почне змінюватися - незадоволених росіян стає все більше.

Екс радник міністра внутрішніх справ і глави офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду зазначив, що найбільше противників війни виникає серед молоді.

"Опитування, які ми проводимо, показують, що у РФ є негативні тенденції серед молоді. Тому що саме молодь – це та група, яка найбільше страждає від війни, тому що серед молоді найбільше загиблих і мобілізованих, через що рівень непідтримки "СВО" вже наближається до 50 відсотків. Тому певні процеси в РФ будуть починатися, але не раніше кінця весни. І ці процеси будуть безпосередньо пов'язані з нашими успішними контратаками, тому що тоді це буде провокувати серйозні політичні процеси", - заявив Андрусів

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів - політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник глави Міністерства внутрішніх справ України та керівника офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Зараз - боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Також експерт зазначив, що це не єдина проблема Путіна. За його словами, опозиція проти російського диктатора почне формуватися прямо в його оточенні.

"Я прогнозую, що ключовим опозиціонером Путіну, а точніше компанії Шойгу, буде Пригожин. Пригожина найближчим часом повністю відсторонять від бойових дій, після чого він зосередиться на критиці. Тобто у них почнеться бродіння, в першу чергу, не в суспільстві, а в елітах, через що еліти почнуть розколюватися", - підсумував Андрусів.

Раніше аналітики Інституту вивчення прийшли до висновку, згідно з яким ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин втратив авторитет в очах Путіна після того, як не зміг захопити Бахмут. Після цього, вважають фахівці, глава Кремля у війні проти України знову зробив ставку на військових.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що через провал з окупації Бахмута Путін більше не довіряє Пригожину. На його думку, Пригожин і Міноборони РФ продовжують протистояння з метою дискредитації один одного.

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