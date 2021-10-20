Удар по санкціях проти Білорусі: в ЄС побоюються за свій бізнес і готові йти на поступки - Bloomberg

В ЄС вивчають варіанти з пом'якшенням санкцій проти Білорусі, пов'язаних з калійною промисловістю - Bloomberg / Reuters

Бельгія відстоює позицію, спрямовану на часткове послаблення санкцій проти Білорусі. Йдеться про пом'якшення обмежень, пов'язаних з калійною промисловістю білоруської держави. Подібні санкції шкодять європейським компаніям. Бельгійські дипломати вже ведуть роботу в даному напрямку, а ініціативу може підтримувати більше, ніж одна країна ЄС.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, Бельгія намагається пом'якшити санкції ЄС щодо республіки Білорусь. Брюссель не влаштовують санкції проти Білоруськалія, які шкодять європейським компаніям. Бельгійські дипломати закликають не впроваджувати санкції проти білоруської держави, і вже звернулися з таким проханням до інших держав.читайте такожЛукашенко зробив заяву щодо інтеграції Білорусі з Росією і пригрозив Заходу війною

У повідомленні підкреслюється, що, як з'ясували журналісти, таку ідею може підтримати більше, ніж одна країна Євросоюзу.

Санкції проти підприємства Білоруськалій були запущені після того, як Мінськ примусово посадив літак Ryanair в білоруському повітряному просторі, щоб затримати опозиційного блогера Романа Протасевича.

Санкції проти Білорусі

США 9 серпня запустили нові санкції щодо республіки Білорусь. Додаткові обмеження передбачають блокування активів політиків і чиновників, які працюють на офіційний Мінськ. Також блокада спрямована на сферу енергетики, транспорт і сектор оборони.

Ембарго проти Білорусі впровадила і Канада. Обмеження пов'язані зі сферою нафтопродуктів і продуктів калійної промисловості.

Крім того, санкційний удар по Білорусі завдала і Великобританія. Причиною обмежень у Лондоні назвали порушення демократії і прав людини у Білорусі. Заборони пов'язані з торгівлею, фінансами та авіацією.