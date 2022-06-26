"Велика сімка" буде безстроково допомагати Україні грошима - Bloomberg/ ua.depositphotos.com/

Всі країни, які беруть участь у форматі G7 ("Велика сімка") надаватимуть владі Україні та українцям безстрокову підтримку у війні, яку наша країна веде проти країни-агресора Росії. Про це повідомляє західне новинне агентство Bloomberg з посиланням на проєкт фінального комюніке саміту G7 в Баварії (ФРН).

"Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в тексті документа.

Аналітики Bloomberg кажуть - такі формулювання дуже важливі. Справа в тому, що країни НАТО стурбовані затягуванням україно-російської війни, а влада Німеччини і Франції раніше на офіційному рівні регулярно говорили, що припинення вогню в Україні потрібно домагатися переговорами з Кремлем.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 26 червня в рамках на саміті G7 в Німеччині британський прем'єр Борис Джонсон заявив французькому президенту Емманюелю Макрону, що на даному етапі будь-яка спроба залагодити війну між Росією і Україною тільки додатково посилить світову нестабільність.

Саме такий текст був опублікований на офіційному інтернет-порталі британського уряду ‒ за результатами зустрічі Джонсона з президентом Франції Макроном.

До того повідомлялося, що країни G7 планують ініціювати бюджетну підтримку України на суму майже 30 мільярдів євро.

Підкреслюється, що допомога надаватиметься у формі позик і грантів. Так що Києву не доведеться повертати всю суму.

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