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Удар дрона по Кремлю: Жданов висунув несподівану версію

Олексій Тесля
6 травня 2023, 11:59 оновлено 6 травня, 12:04
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У самій Росії бажаючих вдарити по Кремлю дуже і дуже багато, впевнений Олег Жданов.
Жданов, Кремль
Олег Жданов прокоментував удар дрона по Кремлю / Колаж фото УНІАН

Удар дрона по Кремлю в Москві могли організувати підпільники, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"До слова, я б не виключив можливість участі наших любителів-підпільників, оскільки в Україні призначена грошова премія тому, хто зможе посадити український безпілотник на Красній площі. Так чому б не потренуватися? Якби не одне "але": звідки у любителів вибухівка, чому дрон виявився ударним і вибухнув", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт не виключає, що і в самій Росії бажаючих вдарити по Кремлю дуже і дуже багато.

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"Мова йде про "супердержаву" з "непробивною" системою ППО і озброєнням "аналоговнет", але якийсь безпілотник уражає Кремль. Як це можливо? Адже там же всюди стоять "Панцирі" на дахах будівель, а дивізіони С-400 розкидані по московським паркам, причому навіть проводилася вирубка дерев в паркових зонах, щоб встановити пускові РЛС цього комплексу. Як зміг якийсь дрон прилетіти і "зробити нерви"?", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удар безпілотників по Кремлю

В країні-агресорі Росії 3 травня звинуватили Україну в "спробі завдати удару по резиденції Путіна і замаху на главу Росії".

У мережі з'явилося відео, як невідомий безпілотник залетів на територію кремлівської резиденції Путіна і завдав по ній удару. Кремлівський рупор Пєсков уточнив, що глави РФ на той момент в будівлі не було.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув можливу причетність України до удару по Кремлю.

За словами чиновника, інцидент може вказувати на підготовку Москви до масштабного теракту або ж вказувати на активізацію роботи російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не атакував ні Кремль, ні Путіна. Як вважає Зеленський, звинувачення на адресу України - сигнал відсутності перемог РФ на полі бою і провалу плану, спрямованого на окупацію української держави.

Більше новин:

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