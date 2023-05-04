Україна могла вдарити по Кремлю, але це зробили інші: Світан - про сценарії атаки

Світан не виключає, що за цією атакою може стояти сам Кремль. Для цього навіть є 2 причини.

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Світан, удар по Кремлю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В України є всі технічні можливості для атаки Кремля безпілотниками. Однак за цим стоять інші люди. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він переконаний, що Кремль атакували не українські сили, так як в цьому не було сенсу.

"Немає сенсу витрачати безпілотники, час і зусилля, щоб виконати сумнівну з військової точки зору операцію – вдарити по куполу Сенатського палацу Кремля. Україні краще витратити ці безпілотники на знищення паливного складу або літака, які є військовими об'єктами. Тому немає питань до цілей атак в Севастополі, на Тамані, в Брянській області", - сказав Світан.

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Полковник не вірить в варіант, що нібито український безпілотник просто не долетів до якоїсь військової цілі, бо поблизу Кремля і Червоної площі немає військових об'єктів. Легітимною метою він вважає військову техніку окупантів на параді 9 травня, а також російське керівництво в цей день.

Світан більше вірить у варіанти з партизанами. Однак, на його думку, найімовірнішим є те, що Кремль сам влаштував цю провокацію.

"По-перше, це цілком міг бути результат дій російських партизанів, які чисто "по приколу" спробували перевірити систему ППО Кремля – вона не спрацювала. По-друге, найбільш правдоподібною виглядає версія про те, що це була провокація самого Кремля", - говорить Світан.

Полковник переконаний, що у цієї провокації могло бути кілька цілей:

скасування параду 9 травня,

створення приводу для нанесення удару РФ по Україні (Верховній Раді, Офісу президента та інших).

"У росіян зараз є можливість влаштувати масований ракетний удар – на цей час у них є більше 50 ракет, і цю кількість вони можуть збільшити до сотні, щоб ближче до 9 травня вдарити по Україні ракетами, сказавши, що, мовляв, це відповідь на те, що українці зазіхнули на російську курку на вежах. Україна не може стояти за цією атакою на Кремль, оскільки немає військової доцільності таких дій", - зазначив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

Російські пропагандисти написали, що Путін не постраждав. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння.

На Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Про це заявив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Президент України Володимир Зеленський прямо заявив, що Україна не атакує російського диктатора Путіна чи Москву. Держава використовує зброю лише для захисту своєї території.

Дивіться відео про те, як безпілотник атакував Кремль:

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