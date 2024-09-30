Удар досяг мети: аналітики розкрили наслідки атаки на арсенал РФ 'Котлубань'

"Котлубань" це дуже важливий ракетно-артилерійський арсенал для РФ.

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ЗСУ атакували арсенал РФ "Котлубань" / колаж: Главред, фото: pexels, Радіо Свобода

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що удар по арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області найімовірніше досяг мети.

"Я б при всій повазі до колег-журналістів все ж таки орієнтувався на офіційні повідомлення. Ми маємо офіційне повідомлення в тому, що удар був нанесений, він був результативний, і це є офіційне повідомлення, яке передає і Генеральний штаб, і відповідні структури українські, в тому числі і Центр протидії дезінформації. І тут я б не піддавав сумніву ці офіційні заяви наших посадовців. Тим більше, що "Котлубань" це дуже важливий ракетно-артилерійський арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства вбивства Російської Федерації, так звана військова частина 57229/51", - розповів Рябих для "Еспресо".

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Військовий експерт також зазначив, що військовий арсенал РФ "Котлубань" вже не один раз опинявся у полі зору українських оборонців.

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"І ця база піддавалась українським ударам багато разів, щонайменше можу пригадати 4 рази, починаючи з осені 23-го року, на початку 24-го року, от з Міжнародним жіночим днем їх привітали, потім 14 травня також туди щось прилетіло і пустило під укіс потяг, який віз боєприпаси. Зараз також говориться про знищення тих же іранських боєприпасів. У мене мало сумнівів у тому, що наш удар не досяг якоїсь мети", - зазначив Валерій Рябих.

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Нагадаємо, що атака ЗСУ на Торопець стала переломним моментом. Арсенал містив запаси набагато потужнішої та рідкіснішої зброї. Офіційні джерела повідомили, що ці запаси містили ракети ППО С-300 і балістичні ракети "Іскандер" і КН-23 - останні були вироблені Північною Кореєю.

ЗСУ можуть знищити важливі збройні арсенали РФ. Аналітики Defense Express повідомили, що арсенали Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ можуть перебувати у межах досяжності новітньої української ракети "Паляниця".

Іван Киричевський вважає, що випробування української балістичної ракети відбувалось відразу по російських окупантах. Ймовірно випробування нашої балістичної ракети відбувалось не на полігоні, а в реальних бойових умовах. Фактично, випробування відбувалось відразу по окупантах.

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