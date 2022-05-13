"Вчіться у них": Лукашенко захопився тактикою ЗСУ проти військ Путіна

Самопроголошений президент Білорусі сказав, що події в Україні багато чому їх навчили.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко високо оцінив майстерність, тактику і технічне оснащення бійців Збройних сил України.
Про це він заявив на нараді, присвяченій держоборонзамовленню на 2022 рік.
Самопроголошений президент Білорусі сказав, що події в Україні багато чому їх навчили.
Він неодноразово повторював назву нашої країни в контексті уроків і висловлював захоплення діями українських військових.
Лукашенко зазначив, що найефективнішими з боку ЗСУ виявилися мобільні групи, які раптово наближалися до переважаючих сил противника і наносили "разючі удари, особливо по тилових скупченнях військ".
читайте такожТанки РФ розірвало як у роки Другої світової: ЗСУ відбили атаку німецькими гранатометами Панцерфауст
Війна Росії проти України
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів раніше заявив, що просування військ Росії на рубежах Херсонської області заглохло, а на Харківщині ЗСУ можуть відрізати тили окупантів. Російські війська видихлися. Через 10 днів вони, ймовірно, перейдуть до тактики "повзучої окупації".
У Генеральному штабі повідомляли, що сили оборони України проводять успішні тактичні контрнаступні дії в Харківській області. Йде звільнення окупованих населених пунктів. На Ізюмському напрямку ворог перейшов в оборону.
У Державній прикордонній службі України повідомили, що держава повернула контроль над своїми кордонами в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Дві третини ділянки - це кордон з Росією. Класичної охорони кордону поки немає, ситуація залишається небезпечною.
Читайте також:
- ЗСУ трощить авіацію військ РФ, тому ворог б'є гіперзвуковими ракетами-Залужний
- Окупантів вибивають з-під Харкова: у США розповіли про контрнаступ ЗСУ
- "Високоточні і дуже ефективні": Залужний показав яскраві фото роботи бійців ЗСУ з гаубицями M777