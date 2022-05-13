"Вчіться у них": Лукашенко захопився тактикою ЗСУ проти військ Путіна

Лукашенко / сайт Президента РБ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко високо оцінив майстерність, тактику і технічне оснащення бійців Збройних сил України.

Про це він заявив на нараді, присвяченій держоборонзамовленню на 2022 рік.

Самопроголошений президент Білорусі сказав, що події в Україні багато чому їх навчили.

Він неодноразово повторював назву нашої країни в контексті уроків і висловлював захоплення діями українських військових.

Лукашенко зазначив, що найефективнішими з боку ЗСУ виявилися мобільні групи, які раптово наближалися до переважаючих сил противника і наносили "разючі удари, особливо по тилових скупченнях військ".

читайте такожТанки РФ розірвало як у роки Другої світової: ЗСУ відбили атаку німецькими гранатометами Панцерфауст

Війна Росії проти України

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів раніше заявив, що просування військ Росії на рубежах Херсонської області заглохло, а на Харківщині ЗСУ можуть відрізати тили окупантів. Російські війська видихлися. Через 10 днів вони, ймовірно, перейдуть до тактики "повзучої окупації".

У Генеральному штабі повідомляли, що сили оборони України проводять успішні тактичні контрнаступні дії в Харківській області. Йде звільнення окупованих населених пунктів. На Ізюмському напрямку ворог перейшов в оборону.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що держава повернула контроль над своїми кордонами в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Дві третини ділянки - це кордон з Росією. Класичної охорони кордону поки немає, ситуація залишається небезпечною.

Читайте також: