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"Він втратив адекватність": Зеленський жорстко висловився про небажання говорити про мир з Путіним

18 грудня 2022, 19:16
Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор насправді не хоче домовлятися про мир, він просить про інше.
Володимир Зеленський, Володимир Путін
Зеленський не погоджується на переговори з Путіним / колаж фото Офіс президента України, сайт Кремля

Переговори президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна неможливі, так як "директор" Росії "втратив адекватність під вагою своїх надзвичайних повноважень". Про це заявив Володимир Зеленський під час інтерв'ю іноземним телеканалам.

"Я не впевнений, що (Путін - Главред) правильно розуміє все, що відбувається. І я не впевнений, що він в цілому готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав нам, світу і своєму суспільству. Немає зворотності в цих діях", - сказав Зеленський.

Зеленський переконаний, що з Путіним немає сенсу сідати за стіл переговорів, так як він прийде розмовляти не про мир.

"Дуже складно, коли ти сидиш з голими руками, а навпроти тебе сидить людина, уявіть собі, у якої просто кулемет або ядерна зброя. Він прийшов на зустріч з ядерною зброєю. В руках фізично або в голові - не має значення. Він прийшов не для того, щоб говорити про мир. Ця людина говорить про мир, який він бачить. Але ми бачимо різний мир. У нас різна ментальність. Зовсім", - сказав Зеленський.

Президент України не бачить в Путіні світового лідера, він виглядає як "звичайна людина з незвичайними повноваженнями". Зеленський додав, що диктатор просто не витримав ту владу, яка опинилася у нього в руках.

"Ці повноваження його змінили і він втратив адекватність. Тому що треба бути дуже сильною людиною з достатнім внутрішнім розвитком і з широким світоглядом для того, щоб витримати ту владу, яку йому історично дали. Я вважаю, що він її не витримав і перетворився на авторитарну людину", - додав президент України.

Переговори України та Росії

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що глава агресора РФ Володимир Путін не збирається вести перемовини і завершувати війну проти України. За його словами, Москва демонструє не готовність до діалогу, а намір воювати на виснаження.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перемовин з Путіним бути не повинно, оскільки він є недоговороздатним політиком. За його словами, очевидний вихід із ситуації – перемога України.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що сили оборони України продовжуватимуть військову операцію з метою звільнення своїх територій. Війська чекають, коли промерзне грунт, і з'являться оптимальні умови для проведення контрнаступальної операції.

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