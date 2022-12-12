'Буде бити з усіх видів зброї': британський аналітик впевнений, що Путін піде на ескалацію війни

Аналітик висловив побоювання, що ескалація бойових дій в Україні розпочнеться із початком весни.

Путін піде на ескалацію війни в Україні, щоб вижити / Кремль, УНІАН

Російські окупаційні війська найближчим часом можуть вдарити по українській енергетичній інфраструктурі з усіх видів зброї, яка їм доступна. Окрім цього, глава Кремля Володимир Путін з великою ймовірністю може почати пробувати асиметричні та невоєнні методи. Про це пише оглядач The Guardin Саймон Тісдал.

"Припущення, що виснажені війська Росії вже зробили найгірше, що можуть, і не здатні на подальшу ескалацію, звучить самовдоволено. Оскільки Путін із запізненням розуміє, що він не може закидати бомбами Київ, щоб змусити його підкоритися, він все більше покладається на "глобалізацію" війни", - вважає Тісдал.

Він висловив побоювання, що ескалація бойових дій в Україні розпочнеться із початком весни. На думку аналітика, російський диктатор може піти на серйозну ескалацію не лише для того, щоб зберегти політичну особу, а й заради фізичного виживання. Тому він буде загострювати ситуацію відразу на двох фронтах: ідеологічному та власне військовому.

Також британський аналітик вважає, що будь-які спроби закінчити війну безсилі, поки Володимир Путін існує принаймні як політична фігура.

"Поки Путін при владі і просуває фантазії про російську глобальну імперію, грабуючи суверенні українські землі, шлях вперед заблокований. Падіння Путіна – передумова довготривалого миру", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно CNN писало, що нещодавні вибухи на російських аеродромах стали особистою образою для російського диктатора Володимира Путіна. А все через те, що "бавовна розцвіла" в глибокому тилу РФ. Це може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Росія стикається з невдачами на полі бою у війні проти України. Тому слід готуватися до ескалації, яка може полягати в руйнуванні інфраструктури.

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