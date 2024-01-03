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У Туска закликали передати Україні далекобійні ракети: Захарова істерить про удари

Яна Ставська
3 січня 2024, 16:11оновлено 3 січня, 17:08
Захарова вирішила "відповісти" польському міністру Сікорському в традиційній для себе грубій манері.
У Туска закликали передати Україні далекобійні ракети: Захарова істерить про удари
Захарова знову "хряпнула" / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот

Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова пригрозила Польщі ударами у відповідь на заклик Варшави до Заходу надати Україні далекобійні засоби ураження.

Польща вимагає від Заходу передати Україні далекобійні ракети

Глава МЗС Польщі уряду Дональда Туска Радослав Сікорський сьогодні у X (Twitter) на тлі недавніх атак РФ по Україні закликав західні країни активізуватися щодо надання Україні далекобійного озброєння.

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У Туска закликали передати Україні далекобійні ракети: Захарова істерить про удари

Сікорський зазначив, що Україні вкрай важливо отримати ці засоби ураження для ударів по командних центрах РФ і місцях пуску ракет.

"Ми повинні відповісти на останню атаку РФ на Україну зрозумілою для Путіна мовою: посиливши санкції, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандними компонентами, і надавши Києву ракети великої дальності, які дозволять йому знищити пускові майданчики і командні центри", - підкреслив Сікорський.

Реакція Росії

На заяву польського міністра відреагувала прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова, яка вже неодноразово ганьбилася різкими випадами у бік європейських політиків і українського уряду.

І в цьому випадку Захарова вирішила, що її повноважень і компетенцій достатньо, щоб виступити від кремлівської влади у зв'язку із заявою Сікорського.

Зокрема, Захарова пригадала Польщі недавній проліт російської ракети над її територією під час повітряної атаки по Україні.

"Мало їм було того, що вже прилітало з території України? Як то кажуть, новорічні бажання повинні збуватися", - написала Захарова у своєму Telegram.

Потім представниця МЗС РФ і геть "пустилась берегів" - додала, що Сікорський нібито діє проти власної країни.

У Туска закликали передати Україні далекобійні ракети: Захарова істерить про удари

Скандали з Захаровою

Раніше Главред писав, як путіністка зганьбилася черговим поясненням нелегітимного російського законодавства. На питання, чому чиновники РФ використовують термін "приєднання" захоплених українських територій, а не їхнє "звільнення", Захарова обізвала ці території "незалежними державами".

Захарову висміюють навіть свої. Зокрема, пропагандист Євген Сатановський напряму звинуватив Захарову у зловживанні алкогольними напоями. Крім того, Сатановський зауважив її антисемітські погляди.

У Захарової навіть є сім'я - чоловік і дочка на ім'я Мар'яна. До речі, Захарова вийшла заміж порівняно недавно. Її фотосесія у стилі сільського весілля облетіла тоді весь інтернет. Ще б пак, на одній з фотографій чоловік Захарової гидко лиже її шию - просто на очах у публіки.

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війна в Україні новини Польщі Марія Захарова війна Росії та України пропаганда
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