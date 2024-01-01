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Російська ракета пролетіла неподалік бази США у Польщі - Defense Express

Яна Ставська
1 січня 2024, 03:47
На початку 2023 року Німеччина розмістила у тому районі ЗРК Patriot.
Російська ракета пролетіла неподалік бази США у Польщі - Defense Express
Російська ракета залетіла на територію Польщі / Колаж Главреда. Фото: defence-ua.com, twitter.com/Team_Luftwaffe

Під час інциденту з перетином повітряного простору Польщі російська крилата ракета 29 грудня пролетіла поблизу бази, якою користуються військові НАТО, йдеться у публікації Defense Express.

Саме у районі Замосць, де пролітала ракета росіян, Збройні сили Німеччини розмістили на початку 2023 року ЗРК Patriot. У листопаді, після завершення місії чергування, Люфтаффе виклало його точне місцезнаходження.

"Й через місяць після того, як німецькі розрахунки Patriot зі словами Auf Wiedersehen покинули район Замосця, там пролітає російська крилата ракета", - пишуть аналітики.

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Водночас у тому районі також знаходиться невелика база збройних сил США, вказують експерти. Мова йде про невеликий аеродром місцевого аероклубу Zamość EPZA на околиці міста, який щонайменше з 2022 року використовується армією США.

Зокрема його використовувала 82-а повітряно-десантна дивізія, яка також використовувала полігон (№3391) на північ від міста.

"Тобто дії РФ це не просто якась помилка, це не просто запустити ракету куди-небудь, а цілеспрямовані дії, які цілком можливо є не лише продовженням підвищення градуса напруги, а вже практичною розвідкою можливостей протиповітряної оборони країн НАТО", - вважають аналітики.

Ракета РФ над Польщею

29 грудня під час атаки РФ на Україну "невідомий об'єкт" залетів на територію Польщі, що підтвердили у командуванні Збройних сил країни.

Варшава визнала, що інцидент стався через масовані ракетно-дронові атаки Росії на Україну.

Російському послу у Польщі вручили ноту протесту.

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