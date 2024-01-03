Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску 'Медика-Шегині': що відомо

Польські фермери мають на меті відновити протест на кордоні вже завтра, 4 січня.

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Поляки хочуть знову перекрити кордон / колаж: Главред, фото: UNAS

Лідер протестувальників Роман Кондрува повідомив, що польські фермери хочуть знову заблокувати прикордонний пункту пропуску "Медика-Шегині". Відновити протест на кордоні можуть вже завтра, 4 січня.

Як передає видання РАР, з його слів, страйкарі відновлять протест, якщо не отримають письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог. Сьогодні, 3 січня, мають відбутися переговори щодо вимог протестувальників. Серед основного, фермери вимагають дотації на закупівлю кукурудзи та збереження сільськогосподарського податку без змін.

"Ми хочемо отримати такі запевнення в письмовій формі. Я буду обговорювати це в середу, 3 січня, зокрема, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським... Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр", - наголосив Кондрув. відео дня

Крім того, він зазначив, що вже спілкувався з поліцією та кризовою групою, яка супроводжує конфлікт на кордоні. А тому, заявив він, "все готово для подовження протесту".

Блокада польського кордону

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували кордон із Україною. Страйки польських перевізників 6 листопада спричинили призупинення руху на трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі, стали спостерігатися труднощі у русі вантажівок.

Польща блокує рух вантажівок з України. Поляки почали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України. Польща не приймає вантажівки з України через пункт пропуску "Ягодин".

Поляки збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до 8 березня. протестувальники мають намір продовжувати блокаду до 8 березня. Українські водії обурені такою ситуацією. Пропонують їх випустити з Польщі, а потім не пускати.

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