"У Путіна тільки два шляхи": Соскін розповів, коли росіяни наважаться ліквідувати диктатора

Олег Соскін, Володимир Путін / скріншот

У Росії терплять Путіна, що б він не творив. Люди там повірили в свою обраність, свій фарт і в те, що диктатор завжди допоможе, все вирішить.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін.

За його словами, завдяки образу Всемогутнього царя, який все знає, все вміє, все може і все тримає під контролем, Путіна підтримує російське суспільство. Вже менше, але підтримує.

"До того ж, росіяни поки не відчувають війни. А ось коли почнуться бомбардування їх міст, ситуація зміниться. Перші вибухи в Криму - це для них свисток, показник. А коли будуть бомбити Джанкой, Феодосію, Керч і т.д., росіяни стануть дивуватися – чому, як Путін допустив, якщо говорив, що за три дні Київ буде взятий. І цей момент стрімко наближається", - пояснив експерт.

Соскін також зазначив, що зараз у Путіна два шляхи: або діяти раціонально – відступати з півдня, але зберігати Крим і готувати поступову передачу влади, тому що очевидно, що він вже не справляється; або йти на ескалацію і наносити тактичний ядерний удар, тому що більше вже нічого не можна зробити.

"Навіть якщо він по Києву стане бити з Білорусі, це призведе тільки до того, що в момент буде зачищена Білорусь. Перший варіант ще допоможе йому піднести все російському народу так, що він зберіг Крим, Луганськ і Донецьк, показав, що Росія сильна, а Україна зруйнована. Тільки два шляхи, третього не дано", - підсумував експерт.

Нагадаємо, російський політик і громадський діяч Геннадій Гудков вважає, що оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні.

Раніше Христо Грозєв розповів, що російські олігархи стверджують, що Володимир Путін хворий. Найбагатші люди Росії бажають смерті президенту РФ.

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