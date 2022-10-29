У Шойгу влаштували істерику: 'казкар' Конашенков звинуватив ЗСУ в ударах по ЧФ РФ у Севастополі

Конашенков розповів про бойові кораблі ЧФ РФ, які побилися з "українськими безпілотниками" / Колаж скріншот YouTube, соцмережі

Пропагандист міністерства оборони країни-агресорки Ігор Конашенков заявив, що війська України 29 жовтня нібито атакували військові кораблі Чорноморського флоту РФ і, мовляв,"цивільні судна" в окупованому Севастополі. Мовляв, коли кораблі окупантів відбивали атаку, "знищили 7 українських безпілотників". У підготовці українських військових для такого "удару" він звинуватив британських фахівців.

Під час свого брифінгу в суботу, 29 жовтня, він вибухнув спічем про те, що українські війська, які, мовляв, "пройшли підготовку під керівництвом фахівців з ВМС Великобританії", "атакували" безпілотниками російські військові кораблі. Дрони, які завдавали ударів, окупанти нібито "знищили".

Конашенков виступив з новою порцією єресі / скріншот соцмережі

"Сьогодні о 4:20 ранку київським режимом була проведена терористична атака на кораблі Чорноморського флоту і цивільні судна, що знаходилися на зовнішньому і внутрішньому рейдах пункту базування Севастополь. В результаті вжитих оперативних заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені", - стверджує Конашенков.

Також Ігор Конашенков підкреслив, що на зовнішньому рейді захопленого Севастополя російські окупаційні кораблі, мовляв, "розтрощили" 4 морських БПЛА України, а на внутрішньому – нібито ще 3.

Вибухи в окупованому Севастополі

29 жовтня, в суботу, в окупованому країною-агресором Севастополі прогриміли вибухи. Місцева окупаційна "влада" повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту Росії, мовляв, "відбивали атаки безпілотників".

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що в бухті Севастополя "вибухнули чотири військові кораблі ЧФ РФ". У командуванні ЗСУ дані відомості поки не підтверджують.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що у ЗСУ зроблять заяву щодо вибухів у Севастополі та приведуть факти. На її думку, атакувати кораблі Чорноморського флоту могли "бойові комарі", про які нещодавно згадала пропаганда Росії.

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