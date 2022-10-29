УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Шойгу влаштували істерику: "казкар" Конашенков звинуватив ЗСУ в ударах по ЧФ РФ у Севастополі

29 жовтня 2022, 16:36

У Міноборони окупантів Росії звинуватили Україну в нібито "терористичних атаках" і заявили про, мовляв, "знищення українських безпілотників".

Конашенков, вибух Севастополь
Конашенков розповів про бойові кораблі ЧФ РФ, які побилися з "українськими безпілотниками" / Колаж скріншот YouTube, соцмережі

Пропагандист міністерства оборони країни-агресорки Ігор Конашенков заявив, що війська України 29 жовтня нібито атакували військові кораблі Чорноморського флоту РФ і, мовляв,"цивільні судна" в окупованому Севастополі. Мовляв, коли кораблі окупантів відбивали атаку, "знищили 7 українських безпілотників". У підготовці українських військових для такого "удару" він звинуватив британських фахівців.

Під час свого брифінгу в суботу, 29 жовтня, він вибухнув спічем про те, що українські війська, які, мовляв, "пройшли підготовку під керівництвом фахівців з ВМС Великобританії", "атакували" безпілотниками російські військові кораблі. Дрони, які завдавали ударів, окупанти нібито "знищили".

У Шойгу влаштували істерику: 'казкар' Конашенков звинуватив ЗСУ в ударах по ЧФ РФ у Севастополі
Конашенков виступив з новою порцією єресі / скріншот соцмережі

"Сьогодні о 4:20 ранку київським режимом була проведена терористична атака на кораблі Чорноморського флоту і цивільні судна, що знаходилися на зовнішньому і внутрішньому рейдах пункту базування Севастополь. В результаті вжитих оперативних заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені", - стверджує Конашенков.

Також Ігор Конашенков підкреслив, що на зовнішньому рейді захопленого Севастополя російські окупаційні кораблі, мовляв, "розтрощили" 4 морських БПЛА України, а на внутрішньому – нібито ще 3.

Вибухи в окупованому Севастополі

29 жовтня, в суботу, в окупованому країною-агресором Севастополі прогриміли вибухи. Місцева окупаційна "влада" повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту Росії, мовляв, "відбивали атаки безпілотників".

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що в бухті Севастополя "вибухнули чотири військові кораблі ЧФ РФ". У командуванні ЗСУ дані відомості поки не підтверджують.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що у ЗСУ зроблять заяву щодо вибухів у Севастополі та приведуть факти. На її думку, атакувати кораблі Чорноморського флоту могли "бойові комарі", про які нещодавно згадала пропаганда Росії.

Інші новини:

Севастополь ЗСУ Міноборони РФ чорноморський флот РФ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:31

Британія рознесла Росію за "казки" про підготовку ЗСУ для удару по ЧФ РФ у Севастополі

17:30

Зеленський сказав, чому біженці не можуть повертатися додому з-за кордонуВідео

17:21

Вишкребок з Дому-2 Бузова приїхала на Донбас роздавати гуманітарну допомогу

17:08

В РФ приплели британців до вибухів у Севастополі та звинуватили їх у підриві "Північних потоків"

17:03

Навіщо кидати фольгу у пральну машину: хитрість досвідчених господинь для прання синтетики

Реклама
16:59

"Кілька кораблів потоплені": журналіст розкрив нові деталі вибухів у СевастополіВідео

16:42

Путін може не пережити поразку у війні проти України – БудановВідео

16:36

У Шойгу влаштували істерику: "казкар" Конашенков звинуватив ЗСУ в ударах по ЧФ РФ у СевастополіВідео

16:34

Катю Пушкарьову не впізнати: як змінилася актриса

16:15

Не врятувався, відводячи літак від села: деталі загибелі льотчика-винищувача ЗСУ на МиколаївщиніВідео

16:04

У РФ звільнили скандального командувача наступом в Україні генерала Лапіна, на якого "кидався" КадировВідео

15:58

Зеленський відповів, чи зможе піти на третій президентський термін як Сі Цзіньпін

15:40

Вибухи на кораблях ЧФ РФ у Севастополі: у ЗСУ припускають провал окупантів із запуском ППОВідео

15:34

"ЧФ просто поплив": у Зеленського потролили окупантів після вибухів у СевастополіВідео

15:16

Лорак притулилася гладкими стегнами до Лазарєва, який підтримав війну в Україні

15:09

Про це не знають багато господинь: навіщо насправді потрібна кожна сторона теркиВідео

14:55

"Складно сказати, що це таке": Зеленський підколов Путіна і висунув умову для переговорівВідео

14:41

Україна буде в Криму тільки за допомогою ЗСУ, наступ відбудеться в 2023 році - БудановВідео

14:28

"Дірка в тральщику" і удар по флагману ЧФ: подробиці потужної "бавовни" в СевастополіВідео

14:27

Україна переходить на зимовий час: що потрібно зробити, щоб всю зиму годинник приносив гроші і успіхВідео

Реклама
14:09

Перше, що спало на думку: Чорновіл пояснив, чому Росія лякає світ "брудною бомбою"

14:03

Гороскоп на листопад-2022: що планувати і чого не можна робити цього місяцяВідео

13:54

Фінансовий гороскоп на листопад-2022: що категорично не можна робити, щоб не втратити грошіВідео

13:49

Армія України може звільнити Херсон до кінця листопада - глава ГУР БудановВідео

13:09

Окупанти втекли з Чорнобаївки разом з технікою: супутникові знімкиВідео

13:04

Не просто звільнення територій: у Зеленського назвали головні цілі України у війніВідео

13:00

Гороскоп на завтра 30 жовтня 2022: Близнюкам - хороші новини, Левам - спокуси, Скорпіонам - недоброзичливці

12:30

"Бойові комарі": ЗСУ висміяли "атаку" дрона в Севастополі, яку "відбивали" кораблі ЧФ РФВідео

12:28

Любовний гороскоп на листопад-2022: найнебезпечніші дні для закоханих і найкращі для нових знайомствВідео

12:16

"Бавовна" У Севастополі: Геращенко повідомляє про "самоліквідацію" 4 військових кораблів РФВідео

11:38

Бійці ЗСУ завдали удару по військах РФ на Луганщині: горіли склади БК, казарми та техніка ворогаВідео

11:27

В іранському дроні Mohajer-6, яким РФ била по Україні, виявили український компонент – ГУРВідео

11:20

Росія може завдати повторний ракетний удар по Україні в період сильних морозів - Чорновіл

11:09

"Хоче рибку з'їсти і зручно влаштуватися": Арестович жорстко висловився про Путіна через ядерні погрозиВідео

11:00

Яка квітка вам сподобалась найбільше: тест розкаже, якими вас бачать чоловіки

10:48

"Путін перейшов до тривалої війни": Кулеба пояснив стратегію КремляВідео

10:28

Одна така свічка замінить 76 штук: що робити, щоби свічка горіла довшеВідео

10:26

Окупанти намагалися прорватися на північ країни - ДержприкордонслужбаВідео

10:14

Кремль розглядав ядерний удар по Німеччині перед вторгненням в Україну – SpiegelВідео

10:10

Щирості від них не чекайте: імена жінок, які заздрять всім навколоВідео

Реклама
10:04

Хотіли йти в наступ: ЗСУ знищили близько 300 російських окупантів точковим ударомВідео

09:55

Росія вичерпує свої ресурси, Україна скоро зайде до Бєлгорода і Курська - ЧорновілВідео

09:32

У Севастополі гучна "бавовна", окупанти перекрили бухтуВідео

08:50

Повоював 3 дні: ЗСУ ліквідували російського кулеметника з ВолгоградаВідео

08:33

"Оборонна операція йде за планом": Залужний назвав 4 ключові завдання для ЗСУВідео

08:24

Імітація ядерного удару, позиційні бої і привид переговорівПогляд

08:17

ЗСУ потужно "насипали" ворогу": на півдні знищено 3 склади з боєприпасами та понад 3 десятки солдатВідео

07:44

Бреше про досягнення: Росія перебільшує свої "успіхи" під Бахмутом - ISWВідео

06:16

Десатанізацію треба провести в головному кублі диявола - в КремліПогляд

03:30

Сара Джессіка Паркер прогулялася з дорослим сином

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти