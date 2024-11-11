У Росії повідомили про велику поставку партії винищувачів Су-57 та Су-35С

Коротко про головне:
- РФ отримує вдосконалені винищувачі
- Чим важливі такі винищувачі для Росії
Досить тривалий час країна-агресорка Росія мала перевагу в повітрі. Нещодавно знову з'явилась інформація про отримання нової партії винищувачів Су-57 та Су-35С.
Корпорація ОАК передала Повітряно-космічним силам Росії нову партію винищувачів Су-57 та Су-35С, повідомили офіційні російські джерела.
У повідомленні зазначено, що винищувачі пройшли повний цикл заводських випробувань та здійснили переліт на аеродром базування. До кінця року планують поставити чергові партії цих літаків, йдеться у матеріалі 24 каналу.
За словами росіян, винищувач продовжують вдосконалювати, враховуючи досвід застосування. Зокрема, там розширюють виробничі потужності з випуску винищувачів "п'ятого покоління". У травні 2019-го анонсували купівлю 76 таких літаків. Наразі їх загальна кількість не перевищує кілька десятків.
Винищувач четвертого покоління Су-35С побудували доволі великою серією - за всі роки було виготовлено щонайменше 120 таких літаків.
Російський телеграм-канал, який тісно пов'язаний з авіаційною сферою у Росії, повідомив про чергову втрату винищувача-бомбардувальника Су-34. Є припущення, що саме F-16 міг його збити.
Втрата авіації РФ - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти втратили черговий винищувач Су-34. Російський блогер зазначив, що екіпаж російського винищувача загинув.
Українські воїни вгатили по аеродрому росіян в Адигеї, де базуються Су-34 і Су-27. Відомо, що під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. У Росії повідомили, що у районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.
Стало відомо, чому РФ припинила виробництво Су-57. Російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці. У результаті "виробництво Су-57 опинилося під загрозою".
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