У Росії повідомили про велику поставку партії винищувачів Су-57 та Су-35С

Стало відомо, що винищувачі продовжують вдосконалювати, враховуючи досвід застосування.

https://glavred.net/world/u-rosiji-povidomili-pro-veliku-postavku-novoji-partiji-vinishchuvachiv-su-57-ta-su-35s-10613273.html Посилання скопійоване

РФ отримала партію винищувачів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко про головне:

РФ отримує вдосконалені винищувачі

Чим важливі такі винищувачі для Росії

Досить тривалий час країна-агресорка Росія мала перевагу в повітрі. Нещодавно знову з'явилась інформація про отримання нової партії винищувачів Су-57 та Су-35С.

Корпорація ОАК передала Повітряно-космічним силам Росії нову партію винищувачів Су-57 та Су-35С, повідомили офіційні російські джерела.

відео дня

У повідомленні зазначено, що винищувачі пройшли повний цикл заводських випробувань та здійснили переліт на аеродром базування. До кінця року планують поставити чергові партії цих літаків, йдеться у матеріалі 24 каналу.

‎За словами росіян, винищувач продовжують вдосконалювати, враховуючи досвід застосування. Зокрема, там розширюють виробничі потужності з випуску винищувачів "п'ятого покоління". У травні 2019-го анонсували купівлю 76 таких літаків. Наразі їх загальна кількість не перевищує кілька десятків.

Що відомо про Су-57 / Інфографіка: Главред

Винищувач четвертого покоління Су-35С побудували доволі великою серією - за всі роки було виготовлено щонайменше 120 таких літаків.

Російський телеграм-канал, який тісно пов'язаний з авіаційною сферою у Росії, повідомив про чергову втрату винищувача-бомбардувальника Су-34. Є припущення, що саме F-16 міг його збити.

Втрата авіації РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти втратили черговий винищувач Су-34. Російський блогер зазначив, що екіпаж російського винищувача загинув.

Українські воїни вгатили по аеродрому росіян в Адигеї, де базуються Су-34 і Су-27. Відомо, що під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. У Росії повідомили, що у районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.

Стало відомо, чому РФ припинила виробництво Су-57. Російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці. У результаті "виробництво Су-57 опинилося під загрозою".

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред