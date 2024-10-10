Українські воїни вгатили по аеродрому росіян в Адигеї, де базуються Су-34 і Су-27: деталі

Під удар потрапив склад боєприпасів, який розташований на території військового об’єкта.

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Українські воїни вгатили по аеродрому росіян в Адигеї/ колаж: Главред, фото: скрін

Українські військові у ніч на 10 жовтня завдали вогневого ураження по аеродрому "Ханская", що в Республіці Адигея країни-агресорки Росії.

Під удар потрапив, зокрема, склад боєприпасів російських загарбників. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по аеродрому "Ханская", що в Республіці Адигея рф. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання", – йдеться у повідомленні.

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Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. У Генштабі зазначили, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Завдання виконано силами і засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме і далі", – додали в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували військовий аеродром в Адигеї. На аеродромі дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського авіаційного училища.

Удари по території Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що у РФ були потужні пожежі на двох НПЗ. Один із безпілотників упав на територію нафтобази у Воронезькій області. У Пермському краї горять ємності з паливом на площі 10 тисяч "квадратів".

Також повідомлялося, що база ППМ у Воронезькій області була у вогні – Генштаб поділився деталями влучання. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів.

Нагадаємо, 9 жовтня у РФ були вибухи, було атаковано арсенал на Брянщині, відбувалася потужна детонація боєприпасів. Дрони, ймовірно, підпалили 67-й арсенал ГРАУ біля міста Карачев.

Удари по Росії/ Інфографіка: Главред

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